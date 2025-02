'Пояс крепостей' Украины под угрозой: в ISW назвали новую цель РФ на 2025 год

Кратко:

Российские войска планируют активизировать атаки на Константиновку в Донецкой области в 2025 году, чтобы захватить "пояс крепостей" Украины. Однако устойчивая оборона ВСУ не позволит России этого сделать в 2025-2026 годах. Об этом говорится в отчете ISW.

Аналитики утверждают, что российское военное командование продолжает наращивать силы на ключевых направлениях в Донецкой области, что свидетельствует о долгосрочных намерениях усилить давление на украинскую оборону. По последним данным, оккупационные войска передислоцировали дополнительные подразделения на Торецкое и Покровское направления, что может свидетельствовать о подготовке к наступлению на Константиновку - один из ключевых опорных пунктов украинской обороны в регионе.

По данным Института изучения войны, российское командование определило Константиновку как ключевую точку для наступления в 2025 году. Однако это направление является частью "крепостного пояса", в который входят также Краматорск, Славянск и Дружковка. Оккупанты безуспешно пытаются прорвать его уже несколько лет.

Аналитики ISW прогнозируют, что даже при благоприятных для РФ условиях оккупанты смогут достичь южных окраин Константиновки не раньше мая 2025 года. Однако эта перспектива маловероятна из-за мощной обороны ВСУ.

Для дальнейшего продвижения на Славянск россиянам придется сначала захватить Лиман и Северск, что потребует месяцев боев. Однако даже при таком сценарии "крепостной пояс" останется неприступным.

По оценкам ISW, у российской армии уже ощутимы проблемы с потерями в живой силе и технике. Масштабная кампания на Донбассе потребует ресурсов, которых Кремль не имеет в достаточном количестве.

Российское командование продолжает делать ставку на истощение Украины, но даже преимущество в живой силе не гарантирует прорыва через укрепленные оборонительные позиции ВСУ. Аналитики подчеркивают, что Россия вряд ли сможет достичь успеха в своих планах даже в 2026 году.

"Маловероятно, что российские военные смогут выдержать многолетнюю и многоосовую кампанию против украинского крепостного пояса вместе с другими наступательными операциями в Украине", - говорится в отчете.

Как сообщал Главред, Силы обороны Украины выбили российских захватчиков из села Песчаное вблизи Покровска. Спикер ОСГВ "Хортица" Виктор Трегубов рассказал, что оккупанты понесли значительные потери и будут вынуждены искать другие направления давления.

Также российская механизированная колонна из четырех единиц техники штурмовала село Новоселка в Донецкой области, сообщает DeepState. Оккупанты высадили десант в тыл украинских подразделений.

Кроме этого, Силы обороны Украины уничтожили российскую бронеколонну, которая атаковала под советскими флагами возле села Никольское в Курской области, сообщила 47-я ОМБр. Россияне бросили в наступление более 10 танков, роту пехоты и морпехов 155-й бригады.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.