Россияне шли, 'как на параде': ВСУ разгромили колонну с флагами СССР на Курщине

Российские войска проигнорировали минные поля и дроны ВСУ, что привело к большим потерям.

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ВСУ уничтожили колонну оккупантов с красными флагами / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Кратко:

ВСУ уничтожили российскую бронеколонну на Курщине

Россияне двигались с красными флагами, "как на параде"

В наступлении участвовали более 10 танков, рота пехоты и морпехи 155-й бригады РФ

Силы обороны Украины уничтожили бронеколонну российских войск, которая шла в атаку с красными флагами СССР. Оккупанты безуспешно пытались прорваться вблизи села Никольское в Курской области. Об этом сообщила 47-я ОМБр в Telegram.

В российских пабликах утром появилась информация, что россияне начали наступление силами более десяти танков и роты пехоты. По информации украинских военных, враг попытался прорваться на позиции 47-й бригады и смежных подразделений.

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В атаку отправили танки, пехоту и "элитных" морпехов 155-й бригады РФ. Враг двигался, "как на параде". Однако российские командиры проигнорировали минные заграждения и рой украинских дронов, которые привели к катастрофическим потерям.

"Вместо "победы" получилось традиционное "мракобесие", - иронично заметили в 47-й ОМБр.

На обнародованных кадрах видно, как FPV-дроны украинских защитников наносят точечные удары по технике противника. Один из российских танков подорвался на мине, а его экипаж пытался спрятаться возле подбитой машины. Но операторы дронов 47 ОМБр "Магура" быстро ликвидировали захватчиков.

"Не смутило врагов ни минное поле, ни рой украинских дронов 47 бригады "Магура". От наших "птичек" резко устали не только танки... Гасим все попытки врага продвигаться на Курщине", - добавили в бригаде.

Смотрите видео ликвидации российской колонны в Курской области:

Уничтожение колонны РФ в Курской области / Фото: скриншот

Бои в Курской области - последние новости

Напомним, украинские войска недавно продвинулись на юго-восток от Суджи (Курская область), в частности на северо-запад и северо-восток от Фанасеевки, сообщает ISW. В то же время россияне продвинулись на западном берегу реки Локня, а бои продолжаются возле Никольского, Русской Конопельки и Черкасской Конопельки.

Как сообщал Главред, ВСУ нанесли высокоточный удар по опорному пункту РФ вблизи села Елизаветовка в Курской области. В результате атаки уничтожена база 28-го стрелкового батальона 60-й мотострелковой бригады, откуда оккупанты запускали ударные дроны по Сумщине.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, что российские оккупационные войска понесли более 48 тысяч потерь в Курской области, из которых около 20 тысяч - убитыми.

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Что известно о 47 ОМБр 47-я отдельная механизированная бригада "Магура" (47 ОМБр, в/ч А4699) - военное формирование Вооруженных сил Украины численностью в бригаду. Весной 2022 года, после российского полномасштабного вторжения, был создан батальон из гражданских добровольцев и военнослужащих из других частей, которые прошли собеседования и отбор. Летом батальон участвовал в боях возле Углегорской ТЭС. Осенью 2022 года батальон расширен до штурмового полка, а уже в ноябре - до бригады. Летом 2023 года бригада вела бои на Токмакском направлении в районе Орехова. В октябре 2023 - феврале 2024 года воевала в Авдеевке, сообщает Википедия.

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