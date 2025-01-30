Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Десятки дронов РФ ударили по Украине: есть жертвы, прилеты и разрушения

Алексей Тесля
30 января 2025, 10:43
96
РФ атаковала Украину 81-м ударным БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.
Атака дронов, сили ПВО
РФ атаковала Украину ударными дронами / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, ОК "Юг"

Важно:

  • РФ атаковала Украину 81-м ударным БПЛА
  • В результате пострадали четыре области Украины

Армия страны-агрессора РФ атаковала Украину 81-м ударным БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов в ночь на четверг, 30 января.

Об этом идет речь в сообщении в Telegram Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

видео дня

"По состоянию на 09:00 подтверждено сбитие 37-ми ударных БПЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Житомирской, Хмельницкой, Днепропетровской, Херсонской и Одесской областях. 39 вражеских беспилотников-имитаторов - локационно потеряны (без негативных последствий)", - говорится в сообщении.

инфографика шахед, шахед, шахеды
/ Инфографика: Главред

Отмечается, что враг атаковал с направлений: Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск (РФ). Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

В результате вражеской атаки пострадали Черниговщина, Сумщина, Одесская и Полтавская области. Поражены промышленные предприятия, частные и многоквартирные дома, автотранспорт. Вражеский ударный БПЛА влетел в многоэтажку в Сумах. Есть погибшие, специальные службы ликвидируют последствия, пострадавшим оказывается помощь.

Screenshot
/ t.me/kpszsu

Удары РФ по Украине - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что российская оккупационная армия атаковала Киев дронами. В Воздушных силах Украины сообщали о движении БпЛА в направлении столицы с северо-восточного направления.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в результате ночной атаки был поврежден инфраструктурный объект в Умани. Город остался без света.

Как сообщал Главред, в ночь на 28 января 2025 года российская оккупационная армия атаковала Украину при помощи 100 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов разных типов. Силы ПВО Украины сбили 65 вражеских дронов, 28 беспилотников не достигли цели и были локационно потеряны.

Больше новостей:

Воздушные силы Вооруженных сил Украины

Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Десятки дронов РФ ударили по Украине: есть жертвы, прилеты и разрушения

Десятки дронов РФ ударили по Украине: есть жертвы, прилеты и разрушения

10:43Украина
Авиакатастрофа в США: на борту были фигуристы РФ, погибла звезда СССР - СМИ

Авиакатастрофа в США: на борту были фигуристы РФ, погибла звезда СССР - СМИ

10:30Мир
Количество погибших возросло: Зеленский сделал заявление после удара РФ по Сумах

Количество погибших возросло: Зеленский сделал заявление после удара РФ по Сумах

10:25Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Ученые призвали не мыть посуду губками: в чем причина и какая альтернатива

Ученые призвали не мыть посуду губками: в чем причина и какая альтернатива

Карта Deep State онлайн за 30 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 30 января: что происходит на фронте (обновляется)

Гороскоп на февраль 2025: Скорпионам - любовь, Девам - прорыв

Гороскоп на февраль 2025: Скорпионам - любовь, Девам - прорыв

Почему плохо чистятся вареные яйца: что добавить в воду при варке

Почему плохо чистятся вареные яйца: что добавить в воду при варке

"Днище": у беглеца Олега Винника оскорбили украинского певца - причина

"Днище": у беглеца Олега Винника оскорбили украинского певца - причина

Последние новости

11:39

Румынский политик хочет поделить Украину и захватить Буковину

11:21

Молчун Игорь Николаев избавился от своей недвижимости и выбрал новую страну

10:56

Может ли РФ захватить Харьков, Сумы, Запорожье, Одессу: ответ израильского эксперта

10:44

Китайский гороскоп на завтра 31 января: Быкам - успех, Козлам - власть

10:43

Десятки дронов РФ ударили по Украине: есть жертвы, прилеты и разрушения

В случае снижения цен на нефть Россия будет способна вести войну до конца года - ОмельченкоВ случае снижения цен на нефть Россия будет способна вести войну до конца года - Омельченко
10:30

Авиакатастрофа в США: на борту были фигуристы РФ, погибла звезда СССР - СМИ

10:25

Количество погибших возросло: Зеленский сделал заявление после удара РФ по СумахФото

10:23

Путин готовит почву для срыва будущих мирных соглашений - ISW

10:18

Закуска из 3 секретных ингредиентов, которую обожали в СССР: быстрый рецепт за 5 минут

Реклама
10:17

Удобно, практично, долговечно: что лучше для постельного белья - бязь или сатин

10:11

"Это не хорошо!": катастрофу самолета и вертолета можно было предотвратить - Трамп

09:55

Как избавиться от нежелательных "квартирантов": чего боится пищевая моль

09:49

"Здравствуй, ужас": Наташу Королеву "растоптали" в РФ и обозвали колхозницей

09:45

Угрозы Фицо - это ноль: в МИД Чехии жестко отреагировали на шантаж Словакии

09:36

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 30 января (обновляется)

09:20

Сырость и плесень навсегда покинут ваш шкаф: что хорошо забирает влагу

08:59

"Это месть": предательница Лолита попала в беду в РФ - что случилось

08:34

Самолет столкнулся с вертолетом в США и упал в реку: спасатели достают тела людейВидео

08:33

Серьезный удар для РФ: БпЛА атаковали станцию "Дружба" в Брянской области - СМИ

08:29

Карта Deep State онлайн за 30 января: что происходит на фронте (обновляется)

Реклама
08:10

Нет "плана Трампа" официально от Трампамнение

07:59

Анна Ризатдинова раскрыла тайну личной жизни - детали

07:44

Путин пойдет на уступки: в ISW назвали единственное условие

06:57

Ребус для тех, у кого прекрасное зрение: надо за 5 секунд найти кота

06:50

Удар дрона по многоэтажке в Сумах: 9 человек ранены, двое - погиблиФото

06:15

Новая буря приближается к Украине: какой будет ее мощность

06:10

Колумбия, США и мы: о политике Трампа на примере "депортации мигрантов"мнение

05:36

Гороскоп на завтра 31 января: Близнецам - день веселья, Стрельцам - успех

05:00

Какой сегодня праздник 30 января 2025 года: почему женщинам нельзя вязать в этот день

04:51

В семье не будет проблем: что нужно выставить за порог 30 января - приметы

04:33

Многие наносят неправильно: как пользоваться кондиционером для волос

03:40

Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо найти яйцо в саду за 5 секунд

03:17

Дьявольски сложная головоломка: найдите 3 отличий за 18 секунд

02:46

Исчезнут из дома раз и навсегда: названо лучшее средство борьбы с муравьямиВидео

02:30

"Мы их не перехватим": назван единственный способ нейтрализации "Орешника"

02:23

Андрей Джеджула признался, как общается с Сантой Димопулос: "С умом, с желанием"

01:56

Наступление РФ на Харьковщине: эксперт назвал ключевую цель врага

01:30

Бывший муж Бритни Спирс рассказал, что его шокировало в отношениях с певицей

00:53

В Сумах "Шахед" попал в многоэтажку: есть пострадавшие

00:28

Звезда "Женского доктора" готовится к операции: "Все же ухудшается ситуация"Видео

Реклама
00:13

Вместо красного ободка: в Украине появился новый зеленый дорожный знак

29 января, среда
23:22

РФ наступает в Часовом Яру: враг активно привлекает пехоту - Нацгвардия

22:59

Преподаватели военных учебных заведений должны быть на фронте - ЗеленскийВидео

22:49

Настя Каменских высказалась про новую "заграничную" версию Потапа

22:14

"Классная женщина": какая Елена Зеленская на самом деле - детали

22:11

Вплоть до лета: в Раде хотят продлить срок прохождения ВВК для ограниченно пригодных

22:00

Массированный удар по России и сигнал Трампа: главные новости Украины (дайджест)

21:49

"Буду благодарна": Ольга Сумская показалась вместе со старшей сестрой

21:45

Британская принцесса Беатрис Йоркская во второй раз стала мамой

21:27

Зеленский объявил главное условие для завершения войны

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять