Десятки дронов РФ ударили по Украине: есть жертвы, прилеты и разрушения

РФ атаковала Украину 81-м ударным БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.

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РФ атаковала Украину ударными дронами / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, ОК "Юг"

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РФ атаковала Украину 81-м ударным БПЛА

В результате пострадали четыре области Украины

Армия страны-агрессора РФ атаковала Украину 81-м ударным БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов в ночь на четверг, 30 января.

Об этом идет речь в сообщении в Telegram Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

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"По состоянию на 09:00 подтверждено сбитие 37-ми ударных БПЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Житомирской, Хмельницкой, Днепропетровской, Херсонской и Одесской областях. 39 вражеских беспилотников-имитаторов - локационно потеряны (без негативных последствий)", - говорится в сообщении.

/ Инфографика: Главред

Отмечается, что враг атаковал с направлений: Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск (РФ). Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

В результате вражеской атаки пострадали Черниговщина, Сумщина, Одесская и Полтавская области. Поражены промышленные предприятия, частные и многоквартирные дома, автотранспорт. Вражеский ударный БПЛА влетел в многоэтажку в Сумах. Есть погибшие, специальные службы ликвидируют последствия, пострадавшим оказывается помощь.

/ t.me/kpszsu

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Как сообщал Главред, в ночь на 28 января 2025 года российская оккупационная армия атаковала Украину при помощи 100 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов разных типов. Силы ПВО Украины сбили 65 вражеских дронов, 28 беспилотников не достигли цели и были локационно потеряны.

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Воздушные силы Вооруженных сил Украины Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.

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