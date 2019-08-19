"Бой с Такамом будет" - Александр Усик

Александр Усик / УНИАН

Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик проведет свой дебютный поединок в супертяжелом весе против Карлоса Такама.

Об этом украинец сообщил в социальной сети Инстаграм. При этом, он подчеркнул, что с организацией боя возникли определенные трудности.

"На данный момент переговоры ведутся с Такамом. Никакого отказа от него не было. Появилась информация, что он подписал контракт с новой промоутерской компанией и возникли какие-то проблемы. Я об этом не думаю. Моя задача – трудиться. Однозначно, бой будет 12 октября в Чикаго. А кто это будет, это уже второй вопрос. Такам – значит, Такам. Кто-то другой – значит, кто-то другой. Но, уверен, что будет, Такам", – заявил Усик.

Усик и Такам должны были встретиться еще в мае, однако за несколько недель до боя украинец получил травму и отложил свой дебют в хэвивейте.

В случае победы Усик в первой половине 2020 года может получить бой за титул WBO с победителем реванша между Энди Руисом и Энтони Джошуа.

Отметим, что за свой первый бой в супертяжах спортсмен получит 1,2 миллиона долларов.

Напомним, Усик провел последний бой в ноябре прошлого года, нокаутировав Тони Беллью. 38-летний Карлос Такам в декабре 2018-го победил техническим нокаутом Сенада Гаши.