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Первый бой в супертяжах: стало известно имя соперника Усика

9 октября 2019, 09:48

Бой Усик - Уизерспун состоится 12 октября в Чикаго.

Александр Усик вернулся в Украину и дал пресс-конференцию
Александр Усик получил нового соперника вместо Спонга / УНИАН

Промоутер Александра Усика Эдди Хирн сообщил, что новым соперником украинского боксера в супертяжелом дивизионе стал 38-летний американец Чазз Уизерспун.

Как и планировалось ранее бой Усик - Уизерспун состоится 12 октября в Чикаго, написал Хирн в Twitter.

Ранее стало известно, что бой между бывшим чемпионом мира в первом тяжелом весе украинцем Александром Усиком и голландским боксером Тайроном Спонгом отменен. Причиной отмены боя стало то, что  Тайрон Спонг не прошел допинг-тест. В свою очередь, голландец отрицает употребление допинга.

Чазз Уизерспун
Чазз Уизерспун / Фото Twitter

Новый соперник Усика Чазз Уизерспун еще ни разу не оспаривал главные чемпионские титулы. Уизерспун становился победителем поединков 38 раз в своей карьере и проиграл лишь трижды.  Тони Томпсон, Крис Арреола и Сет Митчелл победили Уизерспуна нокаутом. 

"Очень рад возможности подраться с Усиком в Чикаго. Я и так пребывал в процессе подготовки, надеялся на большой бой. Большего поединка и просить нечего (...) Я выиграл восемь боев кряду, поэтому знал, что вскоре заполучу большой бой. Знал, что будет отличный шанс себя показать. Мне предстоит бой на большой сцене, поэтому я отдам все силы ради победы", – прокомментировал предстоящий бой Уизерспун. 

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