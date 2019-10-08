Промоутер Усика открестился от боя с россиянином

Александр Усик не будет драться с Александром Устиновым, сообщил Александр Красюк / УНИАН

Промоутер бывшего чемпиона мира в первом тяжелом весе украинца Александра Усика Александр Красюк утверждает, что соперником нашего соотечественника не станет российский боксер Александр Устинов.

Нет шансов, что украинский боксер вообще не подерется 12 октября, приводит слова промоутера Спорт-Экспресс.

Красюк отметил, что рассматриваются варианты соперников для Усика, но среди них нет россиянина.

"…Нет шансов, что Усик вообще не подерется 12 числа. Но россиянин Александр Устинов точно не будет его соперником…", - сказал промоутер.

Напомним, российский промоутер Владимир Хрюнов говорил, что Александр Устинов согласился провести бой с Александром Усиком вместо голландского боксера Тайрона Спонга.

Ранее сообщалось, что бой Усик - Спонг отменен, голландский боксер не прошел тест на допинг. Бой должен был состояться 12 октября в американском Чикаго.