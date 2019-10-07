Бой Усик - Спонг: украинец закончил подготовку и приехал в Чикаго

Александр Усик / УНИАН

Известнейший украинский боксер-крымчанин Александр Усик, который недавно вызвал фурор в Сети новым фото, прибыл в американский город Чикаго (штат Иллинойс, США).

Именно здесь в ближайшую субботу, 12 октября, пройдет его дебютный бой в супертяжелом весе против голландского боксера Тайрона Спонга.

Соответствующее сообщение на своей странице в социальной сети Instagram промоутер Усика Эгис Климас.

К слову, ранее назад Усик через соцсети отрапортовал, что в своем тренировочном лагере в Калифорнии закончил готовиться к бою против Спонга.

Напомним, до этого Александр Усик и Василий Ломаченко вошли в рейтинг лучших боксеров мира.



