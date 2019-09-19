Усик "зажег" на тренировке в Калифорнии. Видео

Александр Усик / УНИАН

Бывший абсолютный чемпион в тяжелом весе Александр Усик, который вошел в рейтинг лучших боксеров мира, показал, как весело проходят его тренировки перед боем с боксером из Нидерландов Тайроном Спонгом. Соответствующее видео украинский спортсмен опубликовал с своем Instagram.

На данный момент Усик находится в тренировочном лагере в Калифорнии, где готовится к первому поединку в супертяжелом дивизионе. В ходе одной из тренировок украинец решил отдохнуть и показать, как он умеет веселиться. Звезда украинского бокса устроил с членами своей команды зажигательные танцы.

Фанаты Усика воодушевленно восприняли выходку любимого спортсмена: "Красавчик", "Классный парень веселый, юморной", "От души тусанулись", "Красава, всегда на позитиве", "Респект вам хлопці!". Некоторые пользователи даже предложил включать музыку во время боя: "Включайте Саше музыку во время боя, он тогда быстрее и с большим куражом будет побеждать".