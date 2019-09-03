Следующим соперником Усика станет Спонг

Александр Усик / УНИАН

Экс-чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик заявил, что его следующим соперником станет голландский боксер Тайрон Спонг (14-0, 13 КО).

"Мой следующий поединок состоится 12 октября. Моим соперником будет Тайрон Спонг или Спунг. Видел ли его поединки? Остановите эту съемку", - сказал Усик YouTube-канале SecondsOut.

Для Усика следующий поединок станет первым в супертяжелом весе. Ожидалось, что он дебютирует в хэвивейте в мае 2019 года боем с Карлосом Такамом, но поединок сорвался из-за травмы украинца. Позже предполагалось, что он встретится с Такамом в октябре, но тот подписал контракт с новым промоутером и отказался от боя с украинцем.

Напомним, недавно Александр Усик разнес СМИ за "неправдивые новости".