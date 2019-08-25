"Бля, вот тут сидит": Усик разнес СМИ за "неправдивые новости"

Александр Усик / Reuters

Украинский боксер Александр Усик в резкой форме раскритиковал работу украинских СМИ, которые тиражируют "неправдивые новости".

"Хотелось бы обратиться к соотечественникам, к украинцам. Я не увидел новостей про украинского бойца смешанных единоборств Ярослава Амосова, который дерется в Bellator. Почему-то новостные порталы про это молчат. Давайте, портальщики. А то вы "шляпу" всякую пишете. Давайте, пишите правду. Пиарьте пацана. Он дерется в Америке, выигрывает поединки, это очень хорошо. Порталы, или как вы там называетесь, пишите правду. То что интересно людям, спортсменам. Кстати, е-мое, чувак четырехкратный чемпион мира. А, бля, только можно писать о "шляпе" о всякой, о каких-то новостях неправдивых и еще о чем-то", - заявил Усик во время эфира у себя в Instagram.

"Извините, повторяю много раз это слово, но мне это уже вот тут сидит", - добавил украинский боксер.

Напомним, ранее Усик рассказал, почему отказался от боя с россиянином.