"Ваш флаг - ЛГБТ": Усик довел до бешенства россиян

Боксер устроил словесную перепалку с поклонниками в Instagram.
Украинский боксер Александр Усик буквально спровоцировал истерику среди своих российских подписчиков в Instagram, которые проиронизировали над его поздравлением с Днем государственного флага Украины.
"С Днем флага", - написал в своем аккаунте 23 августа спортсмен.
Один из подписчиков иронично прокомментировал: "С днем какого флага, Саня?".
В ответ боксер не сдержался и резко ответил: "В вашем случае - с флагом ЛГБТ". Также он добавил радужный флаг - интернациональный символ сообщества лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров.
После этого на Усика посыпалась куча критики:
"Флаг ЛГБТ ставить вместо флага России, это минимум некрасиво. Причем у нас гей парады запрещены",
"Насчет ЛГБТ ты зря. Я считал тебя адекватным"
Позже комментарий Усика с флагом ЛГБТ был удален.
Напомним, Дмитрий Ярош, бывший нардеп и экс-руководитель националистической организации Правый сектор в крайне жесткой манере раскритиковал Александра Усика за то, что тот общался через Сеть со скандальным блогером Анатолием Шарием.