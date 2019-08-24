"Ваш флаг - ЛГБТ": Усик довел до бешенства россиян

Александр Усик поздравил с Днем флага и нарвался на скандал/ УНИАН

Украинский боксер Александр Усик буквально спровоцировал истерику среди своих российских подписчиков в Instagram, которые проиронизировали над его поздравлением с Днем государственного флага Украины.

"С Днем флага", - написал в своем аккаунте 23 августа спортсмен.

Один из подписчиков иронично прокомментировал: "С днем какого флага, Саня?".

В ответ боксер не сдержался и резко ответил: "В вашем случае - с флагом ЛГБТ". Также он добавил радужный флаг - интернациональный символ сообщества лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров.

После этого на Усика посыпалась куча критики:

"Флаг ЛГБТ ставить вместо флага России, это минимум некрасиво. Причем у нас гей парады запрещены",

"Насчет ЛГБТ ты зря. Я считал тебя адекватным"

Позже комментарий Усика с флагом ЛГБТ был удален.

Напомним, Дмитрий Ярош, бывший нардеп и экс-руководитель националистической организации Правый сектор в крайне жесткой манере раскритиковал Александра Усика за то, что тот общался через Сеть со скандальным блогером Анатолием Шарием.