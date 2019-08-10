"Больные люди": Усик ответил критикам, назвав их "лающими собаками"

Александр Усик / УНИАН

Украинский боксер Александр Усик отреагировал на критические комментарии в свой адрес.

Он назвал своих критиков в интернете "больными" и сравнил их с "лающими собаками", при этом призвав "побольше молиться".

"Не обращайте внимание на критиков, караван идет, собаки лают. Никакой температуры они не делают. Они просто лают и это их право. Каждый человек имеет право высказаться. Естественно, в грубой форме и с оскорблениями - это не очень корректно, но это правило выбора каждого - кто как хочет, тот так и выражается. Нельзя их осуждать - их просто научили это делать, научили так общаться. Осуждения тут лишние - им надо пожелать добра и побольше молиться, потому что, мне кажется, это болезнь", - подчеркнул Усик в своем Instagram.

Напомним, ранее командир Украинской добровольческой армии Дмитрий Ярош назвал Усика "явным кремлевским п*дарасом".