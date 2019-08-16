Стало известно, когда и где Усик дебютирует в супертяжах

Дебютный бой Александра Усика в супертяжелом весе состоится 12 октября / Reuters

Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе, украинский спортсмен Александр Усик проведет дебютный бой в супетряжелой весовой категории 12 октября на Wintrust Arena в Чикаго, США.

Место и дату боя сообщил менеджер боксера Эгис Климас на своей странице в Instagram.

Соперник Усика пока что не известен. Ожидалось, что украинец сразится с Карлосом Такамом, но камерунец сменил промоутера, что поставило под угрозу срыва бой спортсменов.

Усик и Такам должны были встретиться еще в мае, однако за несколько недель до боя украинец получил травму и отложил свой дебют в хэвивейте.

В случае победы Усик в первой половине 2020 года может получить бой за титул WBO с победителем реванша между Энди Руисом и Энтони Джошуа.

Отметим, что за свой первый бой в супертяжах спортсмен получит 1,2 миллиона долларов.

Напомним, Усик провел последний бой в ноябре прошлого года, нокаутировав Тони Беллью. 38-летний Карлос Такам в декабре 2018-го победил техническим нокаутом Сенада Гаши.

Ранее Александр Усик ответил критикам, назвав их "лающими собаками".