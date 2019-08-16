Стало известно, когда и где Усик дебютирует в супертяжах

Ожидалось, что соперником украинца будет Карлос Такам, но их поединок оказался под угрозой срыва.
Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе, украинский спортсмен Александр Усик проведет дебютный бой в супетряжелой весовой категории 12 октября на Wintrust Arena в Чикаго, США.
Место и дату боя сообщил менеджер боксера Эгис Климас на своей странице в Instagram.
Соперник Усика пока что не известен. Ожидалось, что украинец сразится с Карлосом Такамом, но камерунец сменил промоутера, что поставило под угрозу срыва бой спортсменов.
Усик и Такам должны были встретиться еще в мае, однако за несколько недель до боя украинец получил травму и отложил свой дебют в хэвивейте.
В случае победы Усик в первой половине 2020 года может получить бой за титул WBO с победителем реванша между Энди Руисом и Энтони Джошуа.
Отметим, что за свой первый бой в супертяжах спортсмен получит 1,2 миллиона долларов.
Напомним, Усик провел последний бой в ноябре прошлого года, нокаутировав Тони Беллью. 38-летний Карлос Такам в декабре 2018-го победил техническим нокаутом Сенада Гаши.
Ранее Александр Усик ответил критикам, назвав их "лающими собаками".