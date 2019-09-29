Украинский Ван Дамм: Усик вызвал в сети фурор новым фото

Александр Усик / facebook.com/Alexanderusyk

Украинский чемпион Александр Усик продолжает усердную подготовку к своему первому бою в супертяжелом весе. Украинец выйдет на ринг против боксера из Нидерландов Тайрона Спонга.

Среди постоянных тренировок Усик нашел время попасть на бой между Эрролом Спенсом и Шоном Портером, который состоялся 28 сентября в Лос-Анжелесе. Украинский боксер опубликовал в Facebook фото с трибуны арены Staples Center, которая вызвала бурные обсуждения среди подписчиков звезды украинского бокса.

На снимке Усик в темном свитере, а из аксессуаров он выбрал большие очки и массивную подвеску-крест.

Подписчики украинца сравнивали его "терминатором", Жан-Клодом Ван Даммом и даже с батюшкой с крестом. "Первый в мире батюшка-боксер, который реально выгоняет бесов", - пошутил один из фанатов Усика.

Напомним, что бывший абсолютный чемпион в тяжелом весе Александр Усик показал, как весело проходят его тренировки перед боем с боксером из Нидерландов Тайроном Спонгом.