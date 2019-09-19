Двое из Украины в топ-5: Ломаченко и Усик угодили в рейтинг лучших боксеров мира

Василий Ломаченко / Reuters

Чемпион мира по версиям WBO, WBA и WBC в легком весе Василий Ломаченко остался на вершине рейтинга лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории. Соответствующий список лучших боксеров мира презентовал авторитетный специализированный журнал The Ring.

Первую пятерку рейтинга замыкает еще один известный украинский боксер − экс-абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик.

В топ-3 же вместе с Ломаченко вошли американец Теренс Кроуфорд и мексиканец Сауль Альварес, а на четвертом месте расположился Наойя Инуэ (Япония)

Напомним, ранее Василий Ломаченко победил британца Люка Кэмпбелла и собрал в своих руках чемпионские пояса по версиям трех организаций.