Ломаченко победил Кэмпбелла и стал чемпионом мира

Василий Ломаченко по очкам победил Люка Кэмпбелла / Скриншот видео с youtube.com

В Лондоне завершился вечер профессионального бокса, главным событием которого стала титульная встреча в легком весе между украинцем Василием Ломаченко и британцем Люком Кэмпбеллом.

Поединок начался с разведки, украинец отдал инициативу Кэмпбеллу. Но уже с третьего раунда Василий полностью завладел инициативой и записывал себе в актив раунд за раундом. В пятом и седьмом раунде Ломаченко едва не закончил поединок досрочно.

В восьмой трехминутке Василий превратил поединок в одностороннее избиение, но Люк продолжал стоять и периодически пытался вступать в размены. В дальнейшем Ломаченко продолжал контролировать ход поединка.

В 11-м раунде украинец отправил соперника в нокдаун. На последней минуте заключительного раунда Василий был близок к досрочному успеху, но все же Кэмпбелл устоял.

По итогам 12 раундов все судьи отдали победу Ломаченко – 119:108, 118:109, 118:109. Таким образом, украинец не только сохранил титулы по версиям WBA Super и WBO, но и завоевал пояс по версии WBC.

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