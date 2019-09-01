Ломаченко победил Кэмпбелла и стал чемпионом мира

Украинский боксер Василий Ломаченко стал чемпионом мира по трем версиям.
В Лондоне завершился вечер профессионального бокса, главным событием которого стала титульная встреча в легком весе между украинцем Василием Ломаченко и британцем Люком Кэмпбеллом.
Поединок начался с разведки, украинец отдал инициативу Кэмпбеллу. Но уже с третьего раунда Василий полностью завладел инициативой и записывал себе в актив раунд за раундом. В пятом и седьмом раунде Ломаченко едва не закончил поединок досрочно.
В восьмой трехминутке Василий превратил поединок в одностороннее избиение, но Люк продолжал стоять и периодически пытался вступать в размены. В дальнейшем Ломаченко продолжал контролировать ход поединка.
В 11-м раунде украинец отправил соперника в нокдаун. На последней минуте заключительного раунда Василий был близок к досрочному успеху, но все же Кэмпбелл устоял.
По итогам 12 раундов все судьи отдали победу Ломаченко – 119:108, 118:109, 118:109. Таким образом, украинец не только сохранил титулы по версиям WBA Super и WBO, но и завоевал пояс по версии WBC.
Напомним, в андеркарде этого боя выступили бывший временный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Поветкин и экс-претендент на титул чемпиона мира Хьюи Фьюри. Русский витязь без особых проблем расправился с братом Цыганского барона.