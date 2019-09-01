Поветкин победил Хьюи Фьюри

Александр Поветкин / Reuters

В Лондоне проходил турнир по профессиональному боксу, в главном событии которого встретились Василий Ломаченко и Люк Кэмпбелл.

В андеркарде этого противостояния выступили бывший временный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Поветкин и экс-претендент на титул чемпиона мира Хьюи Фьюри.

Поединок прошел все отведенные регламентом двенадцать раундов. Первая половина боя прошла практически равной борьбе.

В целом Поветкин прессинговал соперника и был точнее, Фьюри сбивал атаки россиянина клинчами, а сам по большей части атаковал прямыми ударами.

В заключительном раунде Поветкин нанес Фьюри несколько точных ударов и забрал концовку. По итогам двенадцати раундов все судьи отдали победу Александру - трижды 117:111.

Напомним, в Австралии экс-чемпион мира в полусреднем весе Джефф Хорн неожиданно уступил Майклу Зерафе.