Василий Ломаченко vs Люк Кэмпбелл: когда поединок, где смотреть, прогнозы букмекеров

Ломаченко - Кэмпбелл / Сегодня

1 сентября в Лондоне состоится долгожданный боксерский поединок за титул чемпиона мира по версиям WBA, WBO и WBC в легком весе между украинским боксером Василием Ломаченко и британцем Люком Кэмпбеллом.

Последние поединки боксеров

В своем последнем поединке, который прошел 12 апреля в Лос-Анджелесе, Василий Ломаченко нокаутировал в четвертом раунде британца Энтони Кроллу и защитил чемпионские пояса по версиям WBA и WBO. Правда, нанося нокаутирующий удар, Василий серьезно травмировал руку, после чего вынужден был некоторое время ходить в гипсе, а затем восстанавливаться.

Что касается Кэмпбелла, то британец свой последний бой также завершил нокаутом - 15 марта Люк досрочно завершил поединок, проходивший в Филадельфии с мексиканцем Адрианом Янгом и стал обязательным претендентом на бой за звание чемпиона мира по версии WBC в легком весе.

Где смотреть поединок

В прямой трансляции поединок покажет на территории Украины телеканал Интер. Начало трансляции - в 22:00. Кроме того, в студии программы Великий бокс ведущий вместе с экспертами обсудят шансы соперников до поединка и поделятся впечатлениями от боя.

Также о главных событиях боя расскажет Главред.

Слова боксеров

Британец Люк Кэмпбелл, комментируя предстоящий бой с Василием Ломаченко, сообщил, что не будет расценивать собственную победу, как сенсацию.

"Все люди, не входящие в мой тренировочный лагерь, будут говорить о сенсации. Но мы, люди, которые участвовали в подготовке, знаем, через что прошли. Никакой сенсации для нас не будет. Я отлично подготовился, нахожусь в отличной физической и психологической форме. Я сейчас на пике. Я думаю, что в ближайшие годы смогу победить любого соперника. Ломаченко лучший, но я тоже хочу быть лучшим. Я хочу выйти на ринг, драться с сильнейшим и проявить себя", - сказал журналистам Кэмпбелл.

Украинец Василий Ломаченко готов к поединку и уверен в своей победе.

"Мне понравился тренировочный лагерь. Я готов на все сто процентов. Я люблю бокс и я люблю тяжелую подготовку. На этот раз подготовка далась не слишком сложно. Не знаю почему, но это было легче, чем перед моим последним боем с Кроллой. Я не могу дождаться боя и я очень взволнован. Я хочу почувствовать момент и получить эмоции от поклонников. Уверен, что смогу победить Кэмпбелла, хотя и не считаю его легким соперником", - сказал журналистам Ломаченко.

Прогнозы букмекеров

Все букмекерские канторы считают, что фаворит Василий Ломаченко. Коэффициент на победу украинца равен 1.10, тогда как успех Кэмпбелла оценивается в 9.0. На ничью в поединке дают коэффициент 26.0.

Победа украинца нокаутом соответствует коэффициенту 1.36, а по решению судей или техническим решением - коэффициенту 3.60.

Успех британца нокаутом или из-за дисквалификации соперника соответствует коэффициенту 12.00, по решению судей или техническим решением - 20.00.