Ломаченко потерял в деньгах на бое с Кэмпбеллом

Ломаченко - Кэмпбелл / Сегодня

Стало известно, что стороны Василия Ломаченко и Люка Кэмпбелла не сумели договориться об организации шоу 31 августа в Лондоне. Теперь Всемирный боксерский совет, который выставит на кон вакантный чемпионский пояс в легком весе, организует торги, сообщает Sport Arena.

За бой в Лондоне украинец заработал бы четыре миллиона долларов и это был бы рекордный гонорар в его профессиональной боксерской карьере. Если поединок пройдет в США, гонорар Ломаченко составит около 3 миллионов долларов.

Украинец считается явным фаворитом боя. Хоть место боя еще неизвестно, но букмекеры уже опубликовали котировки на бой. Ставки на победу Ломаченко принимаются с коэффициентом 1.04. Ничья оценивается в 26.00. Поставить на успех британского боксера можно с коэффициентом 13.00.

Напомним, недавно Ломаченко заявил, что готов судиться с промоутером Эдди Хирном.