"Он проиграет": Ломаченко готов судиться с промоутером

Василий Ломаченко / Скриншот с youtube.com

Чемпион мира в легком весе по версиям WBA и WBO украинец Василий Ломаченко (13-1, 10 КО) объяснил, почему он получил возможность боксировать против Люка Кэмпбелла (20-2, 18 КО) за вакантный пояс WBC.

"Я хотел бы прояснить ситуацию для людей, которые не понимают и не знают боксерской политики и боксерских правил. У организации WBC, в их уставе маленьким шрифтом написано, что они имеют право предоставить шанс боксировать за свой пояс, если видят, что человек достоин этого. То есть, если человек чемпион мира по другой версии, но он действительно очень сильный, то имеет шанс биться и за их пояс. Это есть у них в правилах.

Промоутер Эдди Хирн говорит, что это неправильно. Ну, а кто тебе мешает, иди в суд, в США судится любят. Но он этого не сделал, потому что прекрасно понимает, что он там проиграет. WBC действовал в рамках правил. Да, это исключение, но никто ничего не нарушил", - заявил на своем Youtube-канале Василий Ломаченко.

Напомним, что недавно была названа дата боя украинца с британцем Люком Кэмпбеллом.