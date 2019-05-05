Ломаченко поделился хорошими новостями о здоровье

Василий Ломаченко сообщил, что его рука "в норме" / instagram.com/lomus_17

Украинский боксер, чемпион мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василий Ломаченко сообщил, что рука, которую он травмировал в бою с британцем Энтони Кроллой, уже "в норме".

Спортсмен в Instagram поделился фотографиями и видеороликом из Вилково Одесской области, на которых видно, что на его руке нет гипса.

"Рука в норме", — написал чемпион.

Также Ломаченко показал, как рыбачил в Вилково.

Боксер сказал, что там, где он рыбачил, не клевало. "Здесь рыбы нет", — заявил спортсмен.Читайте такжеЛомаченко назвал возможные причины получения травмы в бою с британцем

Напомним, 13 апреля в американском Лос-Анджелесе Василий Ломаченко в четвертом раунде нокаутом победил Энтони Кроллу, защитил свои титулы чемпиона мира в легком весе по версиям WBA и WBO и травмировал руку. Украинец говорил, что 14 апреля пойдет в больницу, чтобы проверить руку.

Позже менеджер Ломаченко Эгис Климас сказал, что у Ломаченко диагностировали вывих кости, вставили ее на место и наложили гипс. Американский промоутер, основатель компании Top Rank Promotions Боб Арум сообщил, что чемпион снова может выйти на ринг в сентябре.