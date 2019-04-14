У Ломаченко прояснили ситуацию с полученной в бою против Кроллы травмой

Ситуацию с повреждением, полученным Василием Ломаченко в бою против Энтони Кроллы, прокомментировал его менеджер Эгис Климас.
У известного украинского боксера, чемпиона мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василия Ломаченко медики не подтвердили перелом руки - повреждение, полученное в победном бою против британца Энтони Кроллы.
С таким заявлением выступил менеджер украинца Эгис Климас в комментарии американскому спортивному телеканалу ESPN.
По его словам, отсутствие перелома у Ломаченко было достоверно установлено с помощью аппарата МРТ в одной из лос-анджелесских клиник.
"Его кость всего лишь вывихнута, операция не потребуется. Ему просто вставили кость на место", - сказал Климас.
Менеджер полагает, что Ломаченко придется походить в гипсе не более трех недель.
Мы увидим его снова на ринге, скорее всего, в сентябре", - подытожил Климас.
Напомним, накануне Ломаченко победил Кроллу нокаутом уже в четвертом раунде. Позднее известный боец смешанных единоборств и бывший чемпион Коннор Макгрегор призвал украинца перейти в ММА.