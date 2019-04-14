"Лома, на очереди ММА": Макгрегор обратился к Ломаченко

14 апреля 2019, 09:25

Конор Макгрегор прокомментировал недавнюю победу Василия Ломаченко.

Конор Макгрегор
Конор Макгрегор / GettyImages

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор позвал украинского боксера легкого веса Василия Ломаченко принять участие в боях смешанного стиля (ММА).

 "Лома, теперь на очереди ММА", — написал Макгрегор в своем Twitter.

Ирландец также прокомментировал недавнюю победу Ломаченко в бою против Энтони Кроллы.

"Люблю височную область. В ММА мы называем этот удар "Наушники". Легальный удар в голову", – подчеркнул Макгрегор.

Напомним, 13 апреля в американском Лос-Анджелесе Василий Ломаченко в 4 раунде нокаутом победил Энтони Кроллу и защитил свои титулы чемпиона мира в легком весе по версиям WBA и WBO.

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Василий Ломаченко Конор Макгрегор
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