"Лома, на очереди ММА": Макгрегор обратился к Ломаченко

Конор Макгрегор / GettyImages

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор позвал украинского боксера легкого веса Василия Ломаченко принять участие в боях смешанного стиля (ММА).

"Лома, теперь на очереди ММА", — написал Макгрегор в своем Twitter.

Ирландец также прокомментировал недавнюю победу Ломаченко в бою против Энтони Кроллы.

"Люблю височную область. В ММА мы называем этот удар "Наушники". Легальный удар в голову", – подчеркнул Макгрегор.

Just another day in the office for Loma. #LomaCrollapic.twitter.com/qDb0lx81Lg — MessiTheGOAT 2nd account (@InspiredByLM10) April 13, 2019

Напомним, 13 апреля в американском Лос-Анджелесе Василий Ломаченко в 4 раунде нокаутом победил Энтони Кроллу и защитил свои титулы чемпиона мира в легком весе по версиям WBA и WBO.