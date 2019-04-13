Бой Ломаченко — Кролла: украинец получил серьезную травму

Василий Ломаченко серьезно травмировался в бою с Энтони Кроллой / Reuters

В США украинский боксер, чемпион мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василий Ломаченко во время боя с британцем Энтони Кроллой сломал руку.

На восстановление после травмы понадобится шесть или восемь недель, рассказал украинец EsNews.

По словам Ломаченко, в воскресенье, 14 апреля, он пойдет в больницу, чтобы проверить руку.

"…Это я последний удар ударил и сломал прям (руку — Ред.)… где-то попал…", — рассказал боксер.

Напомним, 13 апреля в американском Лос-Анджелесе Василий Ломаченко в 4 раунде нокаутом победил Энтони Кроллу и защитил свои титулы чемпиона мира в легком весе по версиям WBA и WBO.