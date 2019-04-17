Травма Ломаченко: промоутер сказал, когда чемпион сможет использовать руку

Василий Ломаченко сможет использовать травмированную в бою руку через восемь недель, сообщил промоутер / УНИАН

Американский промоутер, основатель компании Top Rank Promotions Боб Арум сообщил, что украинский боксер, чемпион мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василий Ломаченко через восемь недель сможет использовать руку, травмированную в бою с британцем Энтони Кроллой.

Чемпион снова может выйти на ринг в сентябре, так и было запланировано, рассказал промоутер в интервью FightНub.

По словам собеседника, после боя у Ломаченко сместилась связка, также нашли небольшую трещину.

"…Мы обратились к его врачу по поводу руки. Оказалось, сместилась связка. Они поставили ее на место, а также обнаружили небольшую трещину. Они наложили ему гипс на 6 недель, а после восьми недель он сможет использовать руку", — отметил Арум.

Напомним, 13 апреля в американском Лос-Анджелесе Василий Ломаченко в четвертом раунде нокаутом победил Энтони Кроллу, защитил свои титулы чемпиона мира в легком весе по версиям WBA и WBO и травмировал руку. Украинец говорил, что 14 апреля пойдет в больницу, чтобы проверить руку.

Позже менеджер Ломаченко Эгис Климас сказал, что у чемпиона диагностировали вывих кости и вставили ее на место. Менеджер говорил, что нашему соотечественнику придется походить в гипсе не более трех недель.