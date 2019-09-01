Хорн сенсационно проиграл Зерафе

Хорн проиграл Зерафе / boxingnews.com.ua

В Австралии завершился вечер бокса, главным событием которого стал поединок между 31-летним экс-чемпионом мира в полусреднем весе Джеффом Хорном (19-2-1, КО) и 27-летним Майклом Зерафой (27-3, 16 КО). На кону боя было звание чемпиона Океании по версии WBA.

Уже во втором раунде Хорн, считавшийся безоговорочным фаворитом, оказался в нокдауне. В третьем раунде Хорну удалось потрясти своего соперника, но после удара головами Джефф получил сильное рассечение у левого глаза.

Постепенно Зерафа забрал инициативу, постоянно прессингуя оппонента, и завершил в бой в девятом раунде: Хорн оказался в нокдауне, после чего судья принял решение об остановке боя.

Zerafa dropping & stopping Horn in the 9th in Australia! #HornZerafapic.twitter.com/c6ovJcFex6 — Tim - Boxeo Boxen бокс 拳闘 Boksing มวย Boks 拳击 (@Hock1717) 31 августа 2019 г.

Напомним, накануне чемпионского боя украинский боксер Александр Усик раскритиковал своих фанатов в сети.