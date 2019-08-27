"В детстве просто брали и били": Александр Усик разгневан на фанатов

Александр Усик / Reuters

Украинский чемпион Александр Усик высказал свою точку зрения об оскорблениях в соцсетях и рассказал, как в его детстве воспитывали людей, которые говорили гадости.

"Не обращайте внимание, пожалуйста. Попробуйте себя потренировать, не отвечая глупцам. Ему не нужна истина. Ему нужен срач, который он разводит в комментариях, в жизни своей. Ему нужен, как говорится, хайп. Если взять, к примеру, мое детство - 15-17 лет, то за то, что сейчас происходит, как они болтают в интернете, какие вещи они говорят, за это просто били, просто брали и били во дворе!", - написал под постом в Инстаграме Усик.

Напомним, недавно Александр Усик разнес СМИ за "неправдивые новости".