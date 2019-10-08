Бой Усик - Спонг отменен: промоутер украинца высказался об "аврале"

Бой Александр Усик - Тайрон Спонг отменен / УНИАН

Бой между бывшим чемпионом мира в первом тяжелом весе украинцем Александром Усиком и голландским боксером Тайроном Спонгом отменен.

В ближайшее время будет названо имя нового соперника Усика, сообщает k2promotionsukraine со ссылкой на промоутера украинца Александра Красюка.

По словам промоутера, проводились переговоры насчет возможной замены Спонга.

"У нас была сомнительная информация еще на прошлой неделе, поэтому мы провели предварительные переговоры с несколькими оппонентами относительно возможной замены…", - сказал Красюк.

Ранее сообщалось, что бой Усик - Спонг должен был пройти 12 октября в американском Чикаго, по киевскому времени - утром 13 октября. Позже стало известно, что Тайрон Спонг не прошел допинг-тест.