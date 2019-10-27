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Плюнул в лицо и дал пощечину братьям Кличко: Усику нашли нового соперника

27 октября 2019, 12:39

Накануне Дерек Чисора досрочно победил Дэвида Прайса, а ранее бросил вызов Александру Усику.

Дерек Чисора
Дерек Чисора / Фото fightnews.ru

Украинскому боксеру Александру Усику, который ранее наслушался угроз от российского чиновника от бокса Умера Кремлева, могут устроить бой с британским супертяжем Дереком Чисорой. Об этом заявил менеджер британца Дэвид Хэй.

"Хотим организовать бой с Усиком. Если получится, то это будет фантастический бой. Дайте Дереку шанс в борьбе за титулы в супертяжелом весе. Усик - обязательный претендент на титул чемпиона мира WBO, а Дерек как раз выиграл титул WBO. Так что было бы резонно устроить им бой", – заявил Хэй.

Накануне Дерек Чисора досрочно победил Дэвида Прайса на вечере бокса в Лондоне. К слову, Чисора в свое время плевал в лицо Владимиру Кличко и пощечиной пытался вывести из равновесия его брата Виталия.

21 октября британский супертяжеловес Чисора вбросил вызов украинскому боксеру Александру Усику: "Украинцу и его команде пора перестать жонглировать мячиками, тут не цирк. Выходи и делай то, что должен. Хочу боя с ним!". 

Напомним, 13 октября звезда украинского бокса Александр Усик провел свой первый бой в супертяжелом весе. Украинец блестяще выступил и одержал победу над 38-летним американцем Чаззом Уизерспуном. Позже Усик рассказал, что нервничал перед схваткой, но молитва помогла.

"I am feel, i am very feel. Я очень счастлив. Очень ждал этого. Были проблемы из-за того, что поменялся соперник. Я этого, может, не показывал, но понервничал из-за этого. Но собрался, помолился, попросил Боженьку помочь, и он мне помог. Слава Богу", - сказал Усик.

К слову, президент Украины Владимир Зеленский позвонил Александру Усику после его ошеломительного боя с американцем Чаззом Уизерспуном

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