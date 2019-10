"Бог мне помог": Усик с фингалом под глазом нацелился на новый пояс

Александр Усик / twitter.com/DAZN_USA

Украинский боксер Александр Усик, одержавший победу в дебютном бое в супертяжелом весе, прокомментировал свое выступление против американца Чазза Уизерспуна. По его словам, он нервничал перед схваткой, но молитва помогла.

"I am feel, i am very feel. Я очень счастлив. Очень ждал этого. Были проблемы из-за того, что поменялся соперник. Я этого, может, не показывал, но понервничал из-за этого. Но собрался, помолился, попросил Боженьку помочь, и он мне помог. Слава Богу", - цитирует Усика Униан.

При этом он указал, что есть определенная разница между первыми боями в тяжелом и супертяжелом весе.

"Задача от тренера была боксировать, а когда придет шанс, момент - использовать его. Но не по-наглому", - рассказал Усик о своей установки перед боем.

Кроме того, он заявил, что готов выйти против таких именитых боксеров, как Энтони Джошуа, Энди Руис, Деонтея Уайлдер и Тайсон Фьюри.

"Я могу с ними боксировать. Если мне дадут чемпионский бой, я его возьму", - подчеркнул украинец.

Также он поблагодарил всех, кто его поддержал и приехал на бой. Стоит отметить, что после схватки в Узирспуном у Усика образовалась заметная гематома под глазом.

