Деонтей Уайлдер назвал себя "самым разрушительным нокаутером" / CBS Sports

Деонтей Уайлдер (42-0, 41 КО) назвал себя "самым разрушительным нокаутером" после победы над Луисом Ортисом 24 ноября в Лас-Вегасе.

"Мне плохо даются прогнозы. Каждый дерущийся со мной боксер выдает удивительный бой, поскольку знает, каковы ставки. Их жизнь оказывается в опасности, потому что я самый разрушительный нокаутер в истории супертяжелого веса", - сказал Уайлдер BoxingScene.

Кроме того, он добавил, что уже ждет реванша с Тайсоном Фьюри. Бой Уайлдер - Фьюри запланирован на 2020 год.

"И когда вы имеете дело со мной, вы должны быть осторожными. Так что я с нетерпением жду реванша", - заявил американец.

Бой Уайлдер - Ортис завершился победой первого нокаутом. Ранее компания Top Rank заявила, что Александр Усик вынужден отказаться от пояса IBF, если хочет сразиться с победителем пары Руис - Джошуа.