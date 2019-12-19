Усик - Чисора: известна предварительная дата боя - все зависит от Джошуа

Усик - Чисора: дата боя зависит от Джошуа / УНИАН

Со-промоутер Александра Усика Эдди Хирн назвал предварительную дату боя Усик - Чисора. По его словам, бойцы должны встретиться 7 марта.

Однако все зависит от Энтони Джошуа. Дело в том, что украинец является обязательным претендентом на пояс WBO, а болгарин Кубрат Пулев - IBF. Необходимо определить, кто сразится с британцем первым.

"Нам нужно найти выход из ситуации и переговорить с руководящими органами. Мы написали в IBF и WBO, чтобы узнать кто из обязательных претендентов должен получить бой с Джошуа первым. Вы не можете просто заставить Энтони освободить один из поясов. Существует ротационная система, которая в хронологическом порядке говорит вам, кто идет первым. Это IBF", - цитирует Хирна Boxing Scene.

Ранее сам Джошуа заявил, что предпочел бы бой с Александром Усиком из-за его достижений на ринге.