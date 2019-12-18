Энтони Джошуа выбрал между Усиком и Пулевым / klitschko-brothers.com

Энтони Джошуа в интервью METRO рассказал, с кем бы провел бой - Александром Усиком или Кубратом Пулевым.

Он отметил, что оба боксера имеют хороший уровень.

"Усик и Пулев серьезные боксеры, но я хочу драться с лучшим. Не хочу много говорить, поскольку в прошлом году я делал ошибки из-за недооценки соперника", - сказал Джошуа.

Он сделал выбор между двумя бойцами.

"Усик имеет больше достижений. У него хороший рекорд, так что я встречусь с ним, поскольку он действительно хорош", - добавил британец.

Александр Усик является претендентом на пояс по версии WBO, тогда как Пулев претендует на титул IBF.

Ранее Деонтей Уайлдер заявил, что Энтони Джошуа отказался драться с ним за 50 млн долларов. 22 февраля состоится реванш Уайлдер - Фьюри. На кону будет пояс журнала The Ring.