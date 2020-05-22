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"Рвут волосы на *опе": Ломаченко вступил в бой за Киево-Печерскую лавру и УПЦ МП

22 мая 2020, 20:09

Василий Ломаченко разгневал сеть своим постом с призывом подписать петицию оставить Киево-Печерскую лавру в подчинении УПЦ МП.

Ломаченко вступил в бой за Киево-Печерской лавру и УПЦ МП
Ломаченко вступил в бой за Киево-Печерской лавру и УПЦ МП / GettyImages

Украинский боксер Василий Ломаченко, которого в начале мая внесли в базу Миротворец, взбаламутил сеть призывом подписать петицию – чтобы оставить Киево-Печерскую лавру в подчинении Украинской православной церкви Московского патриархата.

Эта петиция является реакцией на ту, что была опубликована 15 апреля. В апрельском документе президента Владимира Зеленского просили передать Киево-Печерскую лавру в управление Православной церкви Украины. Она набрала 25 тысяч голосов, поэтому, по закону, должна быть рассмотрена президентом.

Читайте такжеВ России намерены дать гражданство Ломаченко и УсикуУ петиции с требованием оставить лавру в подчинении УПЦ МП – пока что чуть менее 14,5 тысяч голосов (и 66 дней в запасе, чтобы добрать оставшиеся).

Реклама петиции за УПЦ МП от Ломаченко разозлила многих его подписчиков. Мнения людей разделились примерно поровну.

Десятки людей обвинили спортсмена в сепаратизме и даже в работе на ФСБ. Некоторые заподозрили, что боксер намерен уйти из спорта в политику, а действия Ломаченко – пиар-ходом.

"Вот Вася и подтвердил какой он "патриот" и какой страны. Интересно, ему за это платят или в голове просто буба", – пишет vita_minka777.

"Выкурить продажных бл*дей оттуда надо, а не поддерживать этот рассадник коронавируса!" – призывает gansta_troll.

В то же время другая половина людей выступили в поддержку боксера, заявив, что он делает доброе дело.

Люди пишут: "Бро, ты красава! Я просто ору не могу, как нацики рвут волосы на *опе у себя и прочие невежды и дебилы. Так держать! Такие люди, великие спортсмены, как ты и Усик, способны менять сознание хоть какому-то проценту населения. Ведь по большому счету многие из них даже не виновны, в том, что они убогие, а сильные люди должны помочь убогим отличить черное от белого", "Чесно не розумію вас, яка різниця в яку він церкву чи хтось там ходе? Це його вибір хоті будізмом хай собі страждає… Напевно" и т.д.

Ломаченко вступил в бой за Киево-Печерской лавру и УПЦ МП
Ломаченко вступил в бой за Киево-Печерской лавру и УПЦ МП
Ломаченко вступил в бой за Киево-Печерской лавру и УПЦ МП
Ломаченко вступил в бой за Киево-Печерской лавру и УПЦ МП

Напомним, Александр Усик и Василий Ломаченко снялись в документальном фильме "Здравствуй, брат! Христос воскрес", созданном РПЦ и Киево-Печерской лавры. В ленте украинские спортсмены неоднократно повторяли тезисы кремлевской пропаганды – о братских народах, о дружбе украинцев и россиян.

Киево-Печерская лавра УПЦ МП петиция Василий Ломаченко
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