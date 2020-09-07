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Между боксерами Ломаченко и Редкачом в церкви США произошла потасовка

7 сентября 2020, 17:32

Конфликт случился в храме на глазах у других прихожан.

Ломаченко
Ломаченко толкнул оппонента в церкви / Reuters

В США в церкви Лос-Анджелеса между украинскими боксерами Василием Ломаченко и Иваном Редкачом произошел серьезный конфликт.

"Придя сегодня с семьей в церковь, я встретил там Василия с его командой. Я с Василием поздоровался, на что православный и верующий человек, каким себя позиционирует Василий, со словами "ты чё, бл*, попутался", оттолкнул меня двумя руками и ещё попросил остаться здесь, и сейчас, и ждать его на разборки, мол, ему есть мне что предъявить", — такую версию событий Редкач написал на своей странице в Instagram.

По словам боксера, очевидцами инцидента стали другие верующие, которые также в этот момент посещали храм.

"Ты не меня в данном случае унизил, а отца своего. Я не думаю, что он так тебя воспитывал и тренирует, чтобы ты и в его присутствии руками и языком в церкви махал. Да и понятия семьи, а в частности, жены и детей, у тебя тоже нет. Иначе ты бы уважал присутствие моей семьи и семьи других, да ещё и в Храме Божьем!", — возмутился Редкач.

Боксер убежден, что происшествие случилось из-за его критики в соцсетях в адрес коллеги. Якобы Ломаченко выложил сториз, в которой призвал рисовать крест на дверях, поскольку "эти указания были даны самой Богородицей монахам на Святой горе". Редкач начал над ним подшучивать, за что впоследствии был заблокирован, хотя публично Ломаченко никогда этот конфликт не комментировал.

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