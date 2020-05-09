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"Отстрел бешеных животных": украинский борец бросил вызов "ватному" Усику

9 мая 2020, 16:54

Александра Усика обвинили в том, что он пытается запугивать людей.

Александр Усик вернулся в Украину и дал пресс-конференцию
Александра Усика вызвали на бой без правил / УНИАН

Украинский борец вольного стиля Богдан Грицай отреагировал на видео боксера Александра Усика, где он отправляет в нокаут "диванного эксперта", который его критикует.

Грицай записал видео, в котором заявил о том, что Усик пытается запугивать людей и бросил ему вызов.

"Александр, посмотрел твое последнее видео, где ты пытаешься запугивать людей. Ты что, Кадыров? На самом деле, я не шучу. Если спортсмены бойцовских видов спорта будут применять свои навыки против прав свободы и человека, то бандитизм конца СССР будет казаться справедливостью и правопорядком. Я не знаю, Усик, к чему тебя готовят твои кураторы. Но ты должен понять, насколько опасными являются бои без каких-либо правил, которые ты так пытаешься продвинуть. Чьего благословения ты ждешь? От ФСБ? Теперь ты решил угрожать гражданам? Но украинское общество привыкло давать достойный отпор. Вот я и реагирую, как часть украинского общества", - подчеркнул борец, обращаясь к Усику.

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"Ты не оставил мне выбора. Я, Богдан Грицай, и есть тот диванный эксперт, который стебется над твоими "ватными" видео, твоими малограмотными комментариями, над твоими детскими стишками и российским сценарием, который ты хочешь продвинуть. Я тот самый, кого себе на беду ты вызвал на бой без правил, без любых правил. Я принимаю вызов. После этого боя ты усвоишь урок, что бои без правил, даже для профессионального боксера, являются недопустимыми. Радуйся, что на твое видео под названием "один раз ты можешь войти не в те двери" отозвался именно я. Было бы страшнее, если бы клипы "в последний раз ты можешь подойти не к тому окну" начали бы тебе снимать профессиональные женщины-снайперы или пенсионеры служб отстрела бешеных животных", - добавил Грицай.

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Как ранее сообщалось, известных украинских боксеров-чемпионов мира Василия Ломаченко и Александра Усика добавили в базу проекта Миротворец.

Александр Усик Богдан Грицай новости спорта
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