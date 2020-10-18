Ломаченко сделал важное заявление после своего поражения в бою с Лопесом

Василий Ломаченко потерял все свои титулы / Reuters

Украинский боксер Василий Ломаченко после боя с Теофимо Лопесом заявил, что не согласен с решением судей, которые присудили победу американцу.

Экс-чемпион мира считает, что по ходу поединка шел равный бой. Видео с его заявлением было опубликовано на Youtube.

"По ходу поединка я думал, что он выигрывает в один-два раунда, но во второй половине боя я включился и, считаю, что забрал ее. Хочу приехать домой, пересмотреть поединок, но я не согласен с решением судей", – заявил украинец после боя.

Ломаченко добавил, что думал, что выиграл бой, но сейчас спорить с результатом не собирается.

"Потом я поговорю со своим промоутером и менеджером. Мы все обсудим и решим, что делать дальше", – резюмировал украинец.

Бой Ломаченко – Лопес – что было ранее: