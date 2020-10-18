Ломаченко сделал важное заявление после своего поражения в бою с Лопесом

Украинский боксер не согласен с решением судей и считает, что "забрал" вторую половину боя.
Украинский боксер Василий Ломаченко после боя с Теофимо Лопесом заявил, что не согласен с решением судей, которые присудили победу американцу.
Экс-чемпион мира считает, что по ходу поединка шел равный бой. Видео с его заявлением было опубликовано на Youtube.
"По ходу поединка я думал, что он выигрывает в один-два раунда, но во второй половине боя я включился и, считаю, что забрал ее. Хочу приехать домой, пересмотреть поединок, но я не согласен с решением судей", – заявил украинец после боя.
Ломаченко добавил, что думал, что выиграл бой, но сейчас спорить с результатом не собирается.
"Потом я поговорю со своим промоутером и менеджером. Мы все обсудим и решим, что делать дальше", – резюмировал украинец.
Бой Ломаченко – Лопес – что было ранее:
- В ночь на 18 октября в Лас-Вегасе (США) состоялся бой за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе между 32-летним украинцем Василием Ломаченко (14-1, 10 КО) и 23-летним американцем Теофимо Лопесом (15-0 , 12 КО).
- После 12 проведенных раундов судьи отдали единогласную победу Лопесу - 116:112, 119:109, 117:111.
- Американец завоевал чемпионские пояса по версиям WBC Franchise, WBA Super, WBO и IBF.
- Украинец Ломаченко потерпел второе поражение в карьере.
Автор: Анна Багрий