Мощный поединок с нокдауном в 7 раунде: Ломаченко сокрушил "африканского терминатора" Комми

Ломаченко отправил Комми в нокдаун, однако поединок продлился все 12 раундов / GettyImages

Украинский спортсмен, боксер Василий Ломаченко одержал победу в бою с ганцем Ричардом Комми в легкой весовой категории. Поединок, который проходил с преимуществом украинца, продлился все 12 раундов. Украинец в 7 раунде отправил "африканского терминатора" настил, однако он выстоял и продолжил бой. В итоге Ломаченко одержал победу над своим оппонентом единогласным решением судей.

Украинец осторожно начал поединок, однако уже в конце первого раунда нанес удар по сопернику, в результате которого Комми немного повело. Впрочем, удержаться на ногах ганцу помогли канаты.

В следующих раундах Комми пытался пойти в контратаку и нанес несколько неплохих ударов по украинцу. Однако и сам Ломаченко отвечал плотными попаданиями по визави.

Однако уже в седьмом раунде Ломаченко мобилизовал все силу, провел несколько отличных атак, и отправил "африканского терминатора" в нокдаун. Впрочем, ганцу удалось подняться и продолжить бой. Украинец обращался к углу оппонента с вопросом, не хотят ли они завершить поединок.

Следующий раунд был тяжелым для Комми – африканец с трудом стоял на ногах. Однако в последующей трехминутке он уже восстановился и нанес по Ломаченко несколько серьезных ударов. Ломаченко продолжал действовать более остро, однако нокаутировать Комми не удалось.

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В результате бой продлился все 12 раундов, а судьи единогласно отдали победу Василию Ломаченко – 119-108, 117-110, 119-108.

Напомним, в июне Ломаченко провел бой против Масаеси Накатани, который стал первым поединком украинца после того, как он потерпел поражение от Теофимо Лопеса в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в легкой весовой категории.

В конце пятого раунда Ломаченко при выходе из клинча отправил японского боксера в нокдаун. Поединок закончился в 9-м раунде техническим нокаутом, когда судья принял решение остановить атаку украинского боксера.