Ломаченко красиво вернулся на ринг после поражения от Лопеса / GettyImages

Украинский боксер Василий Ломаченко красиво победил Масаеси Накатани в своем первом поединке после поражения от Теофимо Лопеса за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе.

Уже в первом раунде Ломаченко удачно попал с левой в лицо соперника, но также получил и рассечение над лбом после столкновения головами.

Кровотечение удалось остановить, после чего наш боксер установил доминирование на ринге, несмотря на ощутимое преимущество японца в росте и размахе рук.

Бой в таком духе продолжался до пятого раунда, в конце которого Ломаченко отправил японського боксера в нокдаун при выходе из клинча.

Бой завершился в 9-м раунде техническим нокаутом, когда рефери остановил атаку украинца!

Реклама

Напомним, вночь на 18 октября 2020 года в Лас-Вегасе (США) состоялся бой за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе между украинцем Василием Ломаченко (14-1, 10 КО) и американцем Теофимо Лопесом (15-0 , 12 КО).

Ломаченко был активен лишь в 3-4 раундах. Американец нанес 659 ударов, из которых цели достигли 183. Ломаченко выбросил 321 удар, а попал – 141.

После 12 проведенных раундов судьи отдали единогласную победу Лопесу - 116:112, 119:109, 117:111.