Ломаченко красиво вернулся на ринг после поражения от Лопеса

Ломаченко доминировал на ринге на протяжении почти всего боя, и до девятого раунда загонял соперника.
Украинский боксер Василий Ломаченко красиво победил Масаеси Накатани в своем первом поединке после поражения от Теофимо Лопеса за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе.
Уже в первом раунде Ломаченко удачно попал с левой в лицо соперника, но также получил и рассечение над лбом после столкновения головами.
Кровотечение удалось остановить, после чего наш боксер установил доминирование на ринге, несмотря на ощутимое преимущество японца в росте и размахе рук.
Бой в таком духе продолжался до пятого раунда, в конце которого Ломаченко отправил японського боксера в нокдаун при выходе из клинча.
Бой завершился в 9-м раунде техническим нокаутом, когда рефери остановил атаку украинца!
Напомним, вночь на 18 октября 2020 года в Лас-Вегасе (США) состоялся бой за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе между украинцем Василием Ломаченко (14-1, 10 КО) и американцем Теофимо Лопесом (15-0 , 12 КО).
Ломаченко был активен лишь в 3-4 раундах. Американец нанес 659 ударов, из которых цели достигли 183. Ломаченко выбросил 321 удар, а попал – 141.
После 12 проведенных раундов судьи отдали единогласную победу Лопесу - 116:112, 119:109, 117:111.