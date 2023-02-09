"Там активные боевые действия": наступление России уже началось - Подоляк

Российские оккупанты стягивали силы и готовились к новому масштабному наступлению. Оно уже началось, на фронте продолжаются активные бои. Об этом заявил советник Офиса президента Михаил Подоляк.
Он отметил, что речь идет о том самом наступлении, которое в последнее время все ожидали. Враг пытается прорвать линию обороны в Луганской и Донецкой областях.
"Сегодня у нас основные и активные боевые действия идут в Донецкой и Луганской областях, и достаточно масштабные действия. Когда все ожидали то наступление - а это и есть то же наступление, оно уже началось, и можно сказать и не заканчивалось", - сказал Подоляк.
Он акцентировал внимание на том, что российское командование отправляет оккупантов "на смерть". РФ пытается давить на украинцев количеством вражеских солдат.
Новое масштабное наступление РФ
Ранее военный аналитик и офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин отмечал, что Россия уже начала наступление, о котором в последнее время все говорят. Оккупанты усилили атаки на востоке Украины – на Бахмутском и Угледарском направлениях. Кроме этого, они осуществляют попытки наступать на Запорожье.
Напомним, военный эксперт Петр Черник выразил мнение, что Путин может готовить "сумасшедшие вещи" на годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину. Для России на карту поставлено абсолютно всё, и Кремль чувствует, что пути назад нет.
Бывший командующий войсками США в Европе генерал Бен Ходжес отмечал, что оккупанты не добьются значительного продвижения во время нового наступления на Украину. Даже если они собрали 200-300 тысяч войск, остаются проблемы с логистикой и подготовкой военных. В течение ближайших 2-3 месяцев россияне будут атаковать массой неподготовленных военных с целью прорыва обороны украинской армии.
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