"Мы ее обязательно развалим": Данилов заявил, что Украина сделает с РФ то же, что с СССР

Данилов напомнил, что первая забастовка в истории СССР состоялась 2 марта 1989 года, и среди 176 шахтеров, которые были ее участниками, 94 были украинцами.

Данилов заявил, что Украина сделает с РФ то же, что с СССР / 59 ОМПБр Якова Гандзюка, УНИАН, ua.depositphotos.com

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что победа Украины в войне с Россией поспособствует распаду нынешней Российской Федерации. Об этом Данилов заявил в эфире телемарафона.

"Дело в том, что россияне очень плохо знают историю. Я могу с уверенностью сказать, что именно украинцы развалили Советский Союз. Мало кто понимает, с чего все началось", - сказал секретарь СНБО.

Он напомнил, что первая забастовка в истории СССР состоялась 2 марта 1989 года, и среди 176 шахтеров, которые были ее участниками, 94 были украинцами.

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"И когда им начали угрожать, на следующий день 58 украинцев спустились в забой и не выходили до тех пор, пока их все требования не были выполнены. Оттуда начался процесс, июльские забастовки шахтеров, и через очень короткое время лопнул СССР, который считали монстром, которого нельзя свергнуть", - рассказал Данилов.

По его словам, то же самое ждет и страну-агрессора Россию. Данилов подчеркнул, что к этому следует готовиться не только россиянам, но и лидерам стран Запада.

"Западу надо к этому готовиться. Они считают, что Россия должна остаться в тех же пределах. Это большая ошибка. Мы ее обязательно развалим, и она будет демонтирована в том виде, в котором она есть на сегодняшний день. Будет сложно. Но победа будет за нами", - подчеркнул секретарь СНБО.

Развал Российской Федерации

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина освободит все свои территории от российских захватчиков. В то же время страну-агрессора Россию ждет довольно печальная судьба - в будущем это государство распадется. Также секретарь СНБО убежден, что совсем скоро армия чеченского диктатора Рамзана Кадырова начнет убивать россиян на территории Российской Федерации.

Глава Минобороны Алексей Резников сделал прогноз, согласно которому Российская Федерация уже через 5 лет прекратит свое существование. По его словам, страну-агрессора ожидает распад с парадом суверенных республик.

По мнению экономиста и политолога Олега Соскина, после каждого военного поражения положение России и лично главы Кремля Владимира Путина на международной арене меняется лишь в худшую сторону. По его словам, если украинские войска войдут в Крым, Путину скажут успокоиться и потихоньку доживать свой век, чтобы не случилось чего-то худшего. Эксперт подчеркнул, что для Путина это будет лучший вариант.

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