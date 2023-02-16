УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Мы ее обязательно развалим": Данилов заявил, что Украина сделает с РФ то же, что с СССР

16 февраля 2023, 22:32
Данилов напомнил, что первая забастовка в истории СССР состоялась 2 марта 1989 года, и среди 176 шахтеров, которые были ее участниками, 94 были украинцами.
Алексей Данилов
Данилов заявил, что Украина сделает с РФ то же, что с СССР / 59 ОМПБр Якова Гандзюка, УНИАН, ua.depositphotos.com

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что победа Украины в войне с Россией поспособствует распаду нынешней Российской Федерации. Об этом Данилов заявил в эфире телемарафона.

"Дело в том, что россияне очень плохо знают историю. Я могу с уверенностью сказать, что именно украинцы развалили Советский Союз. Мало кто понимает, с чего все началось", - сказал секретарь СНБО.

Он напомнил, что первая забастовка в истории СССР состоялась 2 марта 1989 года, и среди 176 шахтеров, которые были ее участниками, 94 были украинцами.

видео дня

"И когда им начали угрожать, на следующий день 58 украинцев спустились в забой и не выходили до тех пор, пока их все требования не были выполнены. Оттуда начался процесс, июльские забастовки шахтеров, и через очень короткое время лопнул СССР, который считали монстром, которого нельзя свергнуть", - рассказал Данилов.

По его словам, то же самое ждет и страну-агрессора Россию. Данилов подчеркнул, что к этому следует готовиться не только россиянам, но и лидерам стран Запада.

"Западу надо к этому готовиться. Они считают, что Россия должна остаться в тех же пределах. Это большая ошибка. Мы ее обязательно развалим, и она будет демонтирована в том виде, в котором она есть на сегодняшний день. Будет сложно. Но победа будет за нами", - подчеркнул секретарь СНБО.

Развал Российской Федерации

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина освободит все свои территории от российских захватчиков. В то же время страну-агрессора Россию ждет довольно печальная судьба - в будущем это государство распадется. Также секретарь СНБО убежден, что совсем скоро армия чеченского диктатора Рамзана Кадырова начнет убивать россиян на территории Российской Федерации.

Глава Минобороны Алексей Резников сделал прогноз, согласно которому Российская Федерация уже через 5 лет прекратит свое существование. По его словам, страну-агрессора ожидает распад с парадом суверенных республик.

По мнению экономиста и политолога Олега Соскина, после каждого военного поражения положение России и лично главы Кремля Владимира Путина на международной арене меняется лишь в худшую сторону. По его словам, если украинские войска войдут в Крым, Путину скажут успокоиться и потихоньку доживать свой век, чтобы не случилось чего-то худшего. Эксперт подчеркнул, что для Путина это будет лучший вариант.

Больше новостей о развале РФ:

война в Украине Алексей Данилов война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

22:53

В Украине появились новые денежные выплаты: кто может получить более 20 тысяч гривен

22:42

"РФ хочет запустить три волны ракет 24 февраля": Подоляк объяснил планы ПутинаВидео

22:32

"Мы ее обязательно развалим": Данилов заявил, что Украина сделает с РФ то же, что с СССРВидео

21:50

Никто не сможет отказаться: знаменитый рецепт хрустящего печенья Гусиные лапкиВидео

21:48

"РФ подождет несколько лет и начнет снова": когда Украина освободит Крым, дальше будет Донбасс – ХоджесВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

21:38

"Российское наступление уже началось": Зеленский рассказал о бойнеВидео

21:01

В Украине резко испортится погода: синоптики назвали дату штормаВидео

21:01

Встретили 14 февраля абсолютно голыми: Эмили Ратаковски подтвердила роман с известным комиком

20:57

"Будут бешеные потери": эксперт спрогнозировал последствия, если РФ бросит в бой авиациюВидео

Реклама
20:54

Зачем класть лавровый лист под ковер: мало кто из хозяек об этом догадывается

20:44

В Украине уничтожили оккупанта, который снимался в новогоднем поздравлении ПутинаВидео

20:13

Роман Цимбалюк. Симоньян устроила 30 секунд правдыВидеоблоги

20:06

Звезда Танцев со звездами после 2-месячного исчезновения рассказала о болезни

20:00

Зачем 18 февраля нужно всем убрать в доме: приметы и что нельзя делатьВидео

19:34

"Много, много, много лет": Столтенберг предупредил о длительном противостоянии между НАТО и РФВидео

19:27

Мисс Украина-Вселенная попала под обстрел - автомобиль Анны Неплях разбит

19:20

В ближайшие недели будет тяжело, и будет становиться тяжелеемнение

19:11

Украинская тактическая одежда: "Фундация Течия" и Олег Крот отчитались о еще одном проекте для ВСУ

19:05

Как молодым мамам оформить помощь на ребенка онлайн: инструкция от МинсоцполитикиВидео

18:53

"Это будет крах войска РФ": Украина может выгнать оккупантов в 2023 году при одном условии – генерал СШАВидео

Реклама
18:44

Самый красивый весенний маникюр 2023: 5 вариантов, в которые можно влюбиться с первого взглядаФото

18:39

"Список 101": Украина вернула из российского плена сотню военныхВидео

18:34

"У россиян много сил и средств": эксперт рассказал, ожидать ли тяжелых боев на юге УкраиныВидео

17:56

"Спасибо, Лео": Ди Каприо сделал большой взнос для украинцев в "Фонд Елены Зеленской"Видео

17:53

Зачем надевать наволочку на подушку - как она сохраняет лицо и здоровьеВидео

17:51

Некоторые из украинцев могут выйти на пенсию в 50 лет: какие условия и что для этого нужноВидео

17:16

Как легко и быстро почистить шампиньоны с помощью муки: суперский трюкВидео

17:08

Турецкого актера из сериала "Основание: Осман" нашли мертвым после землетрясения 6 февраляВидео

16:56

Как создать уют в доме без денег - будет дешево и сердитоВидео

16:55

Звезда "Игры престолов" Джек Глисон приехал в Киев поддержать ВСУ и украинцевВидео

16:35

У Кремля есть список целей для атак в Украине: под угрозой ряд объектов – Воздушные силы ВСУВидео

16:25

Секс-символ ВСУ Валерий Маркус объявил о своей женитьбе

16:23

Евросоюз в годовщину нападения Путина на Украину оставит Россию без унитазовВидео

16:01

Устранит 6 проблем одним махом: зачем опытные хозяйки добавляют соду при стирке

15:51

Руководила финансами Минобороны РФ: в России нашли мертвой еще одну топ-чиновницуВидео

15:31

Эксперт рассказал, могут ли поражения оккупантов в Украине запустить процессы распада РоссииВидео

15:27

Для чего кладут хлеб в котлеты и чем его можно заменить: секрет сочного блюдаВидео

15:19

Украинский актер рассказал, как Гордон спас его семье жизнь в начале полномасштабной войныВидео

15:15

Хватает столовой ложки: зачем посыпать солью картошку после посадкиВидео

15:07

Пьяного сына Жириновского арестовали и лишили свободы

Реклама
15:02

"Украина может вернуть Донбасс после Крыма": когда ВСУ возьмут Севастополь, армия РФ посыплется – экспертВидео

14:47

У российского фигуриста Костомарова отказывают легкиеВидео

14:24

Как меньше платить за отопление: чиновники назвали 3 самых действенных способаВидео

14:13

Голова и спина под запретом: где можно и нельзя гладить собакуВидео

13:56

Российская актриса пожаловалась, что ее хотели убить на ДонбассеВидео

13:30

"ЕС раскололся": послы не смогли согласовать десятый пакет санкций против РФ - Politico

13:30

"Даже Путин подлетит": Лукашенко вдруг позвал Байдена на сходку "завхозов" Беларуси и РоссииВидео

13:20

"Ей было неприятно со мной работать": Бедняков рассказал, как вел Х-фактор с МарченкоВидео

13:11

"Спасибо за эту жизнь": Maruv разозлила украинцев полуголыми фото и глупым постомВидео

13:09

Сурков рассказал о невыполнимом плане по Минским соглашениям: Песков "закосил" под дурачкаВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Мода и красота
Красивый маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волосМодные прически
Персоны
Путин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир Зеленский
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять