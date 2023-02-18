Пригожин усилил атаку на Шойгу: в ISW объяснили перетасовки Путина в командовании оккупантов

Кремль назначил на должность командующих военными округами агрессора России лиц, который считаются нейтральными в борьбе Шойгу и Пригожина, полагают аналитики.

Шойгу мог повлиять на ситуацию с прекращением вербовки заключенных ЧВК Вагнера - аналитики / Коллаж скриншот YouTube

В Кремле решили назначить на должности командующих военными округами страны-оккупанта России лиц, которых считают нейтральными в борьбе министра обороны Сергея Шойгу с главарем ЧВК Вагнера Евгением Пригожиным. Оперативные возможности Пригожина на войне против Украине ограничились, а сам он усилил информационную кампанию против российского Минобороны. Об этом заявили в Институте изучения войны.

В сводке ISW говорится о том, что назначения командующих Центральным, Южным, Западным и Восточным военными округами провели для того, чтобы подготовиться к широкомасштабному наступлению на Украину.

Также перестановки указывают на возможную попытку министерства обороны четко выделить ответственность каждого военного округа на войне.

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"Назначение этих командиров не означает восстановление довоенного руководящего блока МО или расширение ультранационалистически настроенных силовиков, несмотря на сообщения о связях Никифорова с Евгением Пригожиным и связи Мордвичева с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым", - пишут аналитики.

Кремль пытается "уладить" конфликт между Шойгу и Пригожиным

Как полагают эксперты, Москва на фоне борьбу Пригожина и Шойгу решила провести назначения более нейтральных фигур, чтобы попытаться успокоить обе стороны. При этом руководители округом станут потенциальными "козлами отпущения" за любые неудачи в войне и должны отвести удар критики от Герасимова.

Пригожин атакует Шойгу

Аналитики предполагают, что Пригожин перешел в информационное наступление против российских военных "элит".

"Пригожин, вероятно, развернул усиленную информационную кампанию против Минобороны РФ в ответ на возможную роль Шойгу в препятствовании продолжению кампании по вербовке заключенных, а также на общее снижение влияния Пригожина", - пишут в ISW и подчеркивают, что падение известности Пригожина и прекращение вербовки заключенных, похоже, ограничивает действия боевиков ЧВК Вагнера на войне против Украины.

Напомним, в ГУР Минобороны Украины ранее заявляли, что в агрессоре России усиливается конфликт между Минобороны и ЧВК Вагнера. По данным разведки, конфронтацию усиливает сам глава ведомства Шойгу, который заявлял об оккупации некоторых украинских территориях, но не упомянул об участии в захвате земель боевиков Вагнера.

Шойгу в противовес ЧВК Вагнера решил создать частную военную компанию Патриот. По мнению российского оппозиционера Ильи Пономарева, идея обречена на провал. Шойгу лишний раз продемонстрировал свою неспособность руководить войсками.

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Война России против Украины: