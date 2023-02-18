"РФ продолжит тактику мясорубки": наступление оккупантов продвигается "на метры, а не километры" – Уоллес

"Большое наступление", которым так пугали Украину оккупанты, на самом деле едва-едва продвигается. Захватчики движутся вперед на метры, и то ценой тысяч жизней.

Наступление оккупантов продвигается "на метры, а не километры", заявил Уоллес/ Минобороны РФ, Twitter Минобороны Великобритании

Несмотря на то, что были опасения возможного "большого наступления" армии РФ до 24 февраля или в эту дату, нет никаких свидетельств большого сосредоточения российских сил, подобного тому, что было в феврале ровно год назад.

В последнее время самым большим достижением российской армии является серия пробных атак вдоль линии фронта с участием мобилизованных, которая привела к большим потерям среди оккупантов. Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает Financial Times.

Уоллес отмечает, что российские захватчики продвигаются на фронте "на метры, а не километры".

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"На сегодня нет никаких подтверждений значительного, крупного российского наступления. То, что мы увидели, – это продвижение на фронтах ценой тысяч жизней", – сказал Уоллес.

Министр обороны Великобритании отмечает, что страна-агрессор РФ не хочет отказываться от тактики "мясорубки" и изо всех сил пытается продолжать наступление, несмотря на огромные потери.

Уоллес добавил, что западные союзники Украины полны решимости помочь ей дать отпор стране-агрессору России.

Напомним, представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат ранее заявил, что российские оккупанты могут готовить провокации и ракетные обстрелы на 23-24 февраля, защитники Украины готовятся к этому. Оккупанты хотят досадить Украине всеми типами вооружения в "сакральные даты", ведь 23 февраля в России день защитника отечества, а 24 февраля – годовщина вторжения.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что упорство ВСУ и огромная поддержка НАТО помогут Украине выиграть эту войну. Он отметил, что весь мир сейчас видит как украинцы противостоят тысячам солдат, которых РФ бросает на поле боя.

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