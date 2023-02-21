Задремать во время выступления диктатора РФ успели ряд чиновников, присутствующих в зале. Множество сонных лиц попали на видео пропагандистов.

Медведев и другие чиновники уснули во время речи Путина/ скрин

Российский диктатор Владимир Путин во вторник, 21 февраля, выступил с посланием Федеральному собранию. Однако выдержать "увлекательную" речь диктатора РФ смогли не все присутствующие во время его выступления.

Так, бывший президент России, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев настолько "заслушался" Путина, что во время его выступления просто уснул. Этот момент попал на видео российских пропагандистских телеканалов.

Медведев спокойно дремлет, сидя на стуле и склонив голову себе на грудь. Сколько времени так спал зампред российского Совбеза, неизвестно. Но первую часть речи диктатора РФ он точно пропустил.

видео дня

"Интересная" речь главы Кремля стала хорошим снотворным не только для Медведева. Из кадров аудитории, которая присутствовала в зале во время выступления Путина, видно, что поспать успели еще ряд чиновников страны-агрессора РФ.

Другая часть лиц, присутствующих в зале, просто сидели с каменными лицами и не выражали никаких эмоций.

скрин

Речь Путина 21 февраля

Напомним, Путин во вторник, 21 февраля, выступил с посланием Федеральному собранию. Он набросился с пропагандистскими обвинениями на Запад и Украину. Нападение на Украину он попытался назвать "борьбой с нацизмом" и придумал, якобы Киев якобы сам хотел "напасть на Донбасс". При этом он фактически заявил, что его населению следует готовиться к длительной войне.

Советник главы ОП Михаил Подоляк прокомментировал послание Путина Федеральному Собранию РФ. Он отметил, что глава Кремля в своем обращении публично продемонстрировал свою неактуальность и растерянность. Путин показал, что перспективных решений у него нет и не будет, "потому что везде "нацисты, марсиане и теории заговора", отметил представитель ОП.

В США назвали абсурдной антизападную риторику в речи Путина. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что на Россию никто не нападает, а слова Путина якобы о военной угрозе РФ со стороны Украины или Запада – это абсурд. Также он отметил, что решение начать полномасштабное вторжение в Украину было выбором самого Путина.

Читайте также: