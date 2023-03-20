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Коп-предатель устраивал пыточные: детали ликвидации коллаборанта на Херсонщине

20 марта 2023, 13:56
Уничтоженный Сергей Мо**аленко был жителем Новой Каховки и владельцем местной охранной фирмы.
Мо**аленко
На Херсонщине ликвидирован коп-предатель / gur.gov.ua

Ликвидирован предатель Украины Сергей Мо**аленко, который был организатором пыточных в Херсонской области.

"Организатор пыточных в Херсонской области Сергей Мо**аленко ликвидирован на днях на временно оккупированной территории", — сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

В ГУР отмечают, что предатель, 1978 года рождения, был жителем Новой Каховки и владельцем местной охранной фирмы.

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"Во время оккупации пошел на сотрудничество с россиянами и получил должность так называемого начальника СИЗО, где над пленными украинцами совершали нечеловеческие пытки", — сказано в сообщении.

Ликвидация Мо**аленко: что известно

Ранее сообщалось, что на оккупированной части Херсонской области уничтожен полицейский-коллаборант, который перешел на сторону врага.

В результате подрыва авто был ликвидирован так называемый командир взвода ППС (патрульно-постовой службы) ОМВД Новокаховского городского отдела ГУ МВД оккупантов.

Ранее сообщалось, что в захваченном РФ Крыму в результате успешных действий украинских партизан АТЕШ уничтожены двое офицеров Росгвардии.

"АТЕШ работает. Минус два офицера Росгвардии", — говорится в Telegram-канале Аtesh_ua.

Напомним, в районе Красноярска, в ночь на 4 января партизаны остановили движение поездов на железной дороге, в том числе военных эшелонов РФ.

"Военная разведка Украины фиксирует активизацию движения сопротивления в РФ", - говорится в сообщении Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

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