Вероятность захода ВСУ на территорию РФ: у Зеленского раскрыли сценарий завершения войны

В РФ может начаться большая гражданская война, не исключил Михаил Подоляк.

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Михаил Подоляк не исключил сценарий распада России / Коллаж Офис президента, ua.depositphotos.com

Сценарий завершения войны вряд ли может предполагать заход подразделений Вооруженных сил Украины на территорию РФ, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Нет смысла заходить на территорию России. Это всегда происходит с такими странами, как Россия: они проиграли в своей идеологии и начинают сами себя внутренне уничтожать", — подчеркнул он в интервью Каналу 24.

Собеседник говорит о том, что логика завершения войны не подразумевает необходимости захвата ВСУ российских городов.

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"Нет смысла этого делать, потому что когда мы выйдем к границе, они сами начнут у себя большую внутреннюю гражданскую полноценную войну. И там будут десятки разных группировок, преступных, не преступных, партизанских, не партизанских, местных, которые будут драться там год – полтора за власть на разных уровнях и за остатки ресурса, который есть в России", — добавил Подоляк.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц ранее заявил, что развязанная Россией против Украины война зашла в тупик. По его словам, Запад не будет оказывать давление на Киев и заставлять Украину идти на компромисс с агрессором. Он призвал Путина вывести войска из Украины, после чего переговоры могут стать возможными.

Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов считает, что в РФ осталось времени до конца весны, чтобы попытаться достичь хоть каких-то военных целей в Украине. Он также предположил, что "решающая битва между РФ и Украиной будет этой весной и станет последней до окончания этой войны". Впрочем, конкретных свидетельств в подтверждение своих слов Буданов не предоставил.

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