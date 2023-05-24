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Республики в Белгороде, Курске и Брянске станут поясом безопасности – Ягун

Андрей Ганчук
24 мая 2023, 11:50 обновлено 24 мая, 11:56
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Украина вынуждена создать на границе со страной-агрессором Россией буферную зону протяженностью 50-100 километров, считает генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун.
Ягун, Россия
Украине для безопасности нужны три республики на границе с Россией - Ягун / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, УНИАН

Агрессор Россия могла бы избежать вовлечения Белгородской области в активные боевые действия, однако кошмарит оттуда мирных жителей Харьковщины и Сумщины. Украина, чтобы защититься, вынуждена создать пояс безопасности протяженностью 50-100 километров вдоль границы с РФ. Белгородская, Курская и Брянская республики станут буферной зоной для защиты украинских границ. Об этом заявил бывший заместитель председателя СБУ, генерал-майор запаса Виктор Ягун.

В интервью Главреду он рассказал о том, что Белгородская область уже является территорией активных боевых действия, поскольку находится близко к Харькову. Оккупанты оттуда обстреливают мирных жителей Харьковской и Сумской областей. Украине приходится отвечать на такие агрессивные действия.

"Расстояние от Харькова до Белгорода является минимальным, поэтому Белгородская область уже является зоной боевых действий. Впрочем, они сами позвали к себе беду. Могли бы избегать конфликта из-за риска того, что огонь может перекинуться на их территорию. Вместо этого россияне из приграничной области постоянно кошмарят мирные населенные пункты Харьковщины и Сумщины. Украина не может просто так за этим наблюдать и либо огневым методом, либо ликвидацией боевых точек вынуждена реагировать на опасность", - отметил Ягун.

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По его словам, у Киева нет других вариантов, кроме как работать над поясом безопасности вдоль границы с РФ. Буферной зоной между Украиной и Россией могут стать будущие Белгородская, Брянская и Курская народные республики.

"У Украины нет другого пути, кроме создания пояса безопасности длиной от 50 до 100 километров вдоль нашей границы, или уничтожения России как государства. Нам надо выживать. Создание Белгородской народной республики, Брянской народной республики, Курской народной республики – это и станет нашей зоной безопасности", - подчеркнул Виктор Ягун.

Операция добровольцев России в Белгородской области

В Сети 22 мая были опубликованы заявления Русского добровольческого корпуса и Легиона Свобода России, согласно которым отряды начали военную операцию по освобождению Белгородской области.

Военные выполняли задачи на КПП Грайворон и в нескольких населенных пунктах региона. Они наносили удары по оккупантам РФ.

В военной разведке Минобороны Украины считают, что добровольцы России проводят работу над демилитаризацией Белгородской области и созданию полосы безопасности, чтобы отодвинуть оккупационные войска РФ от украинской границы.

В рейде участвуют только граждане России.

В Минобороны оккупантов РФ 23 мая сообщили о якобы "уничтожении" сил и средств добровольцев в Белгородской области. В ответ Русский добровольческий корпус предупредил оккупантов России о новом ударе.

Смотрите видео, в котором Виктор Ягун рассказал, как добровольцы России могут дойти до Белгорода:

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Виктор Ягун война России и Украины Белгородская Народная Республика
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