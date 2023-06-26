Ополченцы освободили 4 населенных пункта на Белгородщине: в РДК раскрыли детали

На освобожденной территории РФ повстанцы укрепляют позиции, а также улучшают логистику.

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Российские повстанцы из РДК / t.me/russvolcorps

Русский добровольческий корпус вместе с Легионом "Свобода России" контролируют несколько населенных пунктов на территории Белгородской области РФ, заявил глава штаба РДК Александр с позывным "Фортуна".

В интервью "Суспільному", отвечая на вопрос о том, сколько населенных пунктов контролирует РДК, он отметил: "Свыше четырех, скажем так. В том числе и населенные пункты в районе Новой Таволжанки".

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Он также рассказал, что хотя на картах Deep State 22 июня исчезла серая зона, фактически она до сих пор существует.

"Сегодня мы можем очень условно считать этот регион серой зоной. Сейчас там происходит укрепление позиций, отладка и улучшение логистики, аналитики и подготовка для дальнейшего расширения этой зоны. Боевые действия как таковые там не производятся. Потому что там никого нет (российской армии – ред.). Есть локальные небольшие столкновения, но они носят эпизодический характер. На сегодняшний день там происходит расширение "серой зоны", — подчеркнул российский доброволец.

Что планируют российские повстанцы

Он также анонсировал "громкие меры" в ближайшее время: "Есть военные цели - стягивание сил противника на защиту границ, ослабление фронта, и первые шаги создания демилитаризованной зоны, которая в любом случае будет необходима". Взятие под контроль приграничных районов с целью устранить возможность нападения оттуда на территорию Украины. И есть политические цели. Это привлечение внимания к деятельности РДК, привлечение новых членов, возможность показать жителям РФ, что существует нормальная и реальная возможность борьбы с режимом. Главное иметь определенный уровень мотивации и подготовки. Можно действовать и как партизаны, и как очаг РДК".

Он также рассказал, что потери добровольцев - это двое погибших и двое легкораненых. О РФ потере он сказал, что "можем говорить о сотнях людей, в том числе и санитарных потерях".

Рейд добровольцев РФ в Белгородской области

Напомним, ранее Русский добровольческий корпус и Легион Свобода России опубликовали заявления о том, что они запустили военную операцию по демилитаризации Белгородской области.

Бойцы выполняли задачи на КПП Грайворон, в других населенных пунктах и набрали трофейной военной техники.

В Главном управлении разведки Министерства обороны считают, что добровольцы России проводили работу по созданию буферной зоны безопасности на Белгородщине, чтобы отодвинуть российских оккупантов от границ Украины. В рейде участвовали только граждане РФ.

В Министерстве обороны оккупантов РФ заявили, что российские войска якобы "уничтожили" силы и средства добровольцев в Белгородской области. В Русском добровольческом корпусе предупредили оккупантов об ответном ударе.

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