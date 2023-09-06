Повстанцы РФ "покрошили" ФСБшников: детали нового рейда бойцов РДК в РФ

Повстанцы из Русского добровольческого корпуса провели новый рейд в приграничных районах РФ.
О новых огневых действиях в приграничной полосе РФ сообщается в Telegram-канале РДК.
Российские добровольцы подчеркнули, что провели совместный со смежными подразделениями очередной успешный огневой рейд в приграничной полосе.
Представители РДК также уточнили, что в ходе рейда как минимум один сотрудник ФСБ уничтожен, около десяти получили ранения.
"Представители РДК, совместно со смежными подразделениями, провели очередной успешный огневой рейд в приграничной полосе. Как минимум один сотрудник ФСБ погиб, около 10 ранены", - добавили в РДК.
Смотрите видео - новый рейд РДК на территорию РФ:
Ранее сообщалось, что бойцы РДК провели новый рейд в Брянскую область и ликвидировали 2 ФСБшников. Добровольцы уничтожили двух сотрудников ФСБ во время рейда. В РФ начали сразу оправдываться за этот инцидент.
Напомним, ранее РДК записал обращение в ЧВК Вагнер. У боевиков ЧВК Вагнера есть выбор: либо пойти на службу в Минобороны оккупантов РФ, либо же перейти на сторону Украины, сказал лидер РДК Денис Капустин.
Читайте также:
- ВСУ добились тактического успеха на Запорожье и продвинулась за "зубы дракона" - ISW
- В боях с оккупантами в Украине погиб доброволец из Колумбии
- С 1 октября украинки должны становиться на военный учет: кого это коснется