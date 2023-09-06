Повстанцы РФ "покрошили" ФСБшников: детали нового рейда бойцов РДК в РФ

В РДК уточнили, что в ходе рейда как минимум один сотрудник ФСБ уничтожен, около десяти получили ранения.

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Рейд РДК на территорию РФ / Коллаж: Главред, Фото: Скриншоты t.me/russvolcorps

Повстанцы из Русского добровольческого корпуса провели новый рейд в приграничных районах РФ.

О новых огневых действиях в приграничной полосе РФ сообщается в Telegram-канале РДК.

Российские добровольцы подчеркнули, что провели совместный со смежными подразделениями очередной успешный огневой рейд в приграничной полосе.

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Представители РДК также уточнили, что в ходе рейда как минимум один сотрудник ФСБ уничтожен, около десяти получили ранения.

"Представители РДК, совместно со смежными подразделениями, провели очередной успешный огневой рейд в приграничной полосе. Как минимум один сотрудник ФСБ погиб, около 10 ранены", - добавили в РДК.

Смотрите видео - новый рейд РДК на территорию РФ:

РДК провел новый рейд в РФ / Скриншот

Ранее сообщалось, что бойцы РДК провели новый рейд в Брянскую область и ликвидировали 2 ФСБшников. Добровольцы уничтожили двух сотрудников ФСБ во время рейда. В РФ начали сразу оправдываться за этот инцидент.

Напомним, ранее РДК записал обращение в ЧВК Вагнер. У боевиков ЧВК Вагнера есть выбор: либо пойти на службу в Минобороны оккупантов РФ, либо же перейти на сторону Украины, сказал лидер РДК Денис Капустин.

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