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Налетят мощные грозы и шквалы 22 м/с: украинцев предупредили об опасности на выходных

Алёна Воронина
10 ноября 2023, 15:55
В Украине резко снизится температура воздуха, кое-где будут морозы. Все выходные будут лить дожди с грозами. Стоит остерегаться сильного ветра.

Погода, природа, гроза, дождь
Погода в Украине на выходные – налетят мощные грозы и шквалы 22 м/с/ unsplash.com

Погода в Украине на выходные 11 и 12 ноября будет дождливой и ветреной. Ухудшение погодных условий связано с развитием активного южного циклона, который приобретет свою силу в течение суток. С юга на наше государство будет двигаться много влаги и тепла, и такая неустойчивая ситуация в атмосфере приведет к выпадению интенсивных дождей, кое-где с грозами. А в Карпатах кое-где будет идти снег и мокрый снег.

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Также стоит быть готовыми к сильным порывам ветра. Таким прогнозом погоды на выходные поделился кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич, пишет meteoprog.

"За счет увеличения барических градиентов ожидается сильный ветер, особенно в воскресенье, местами порывы будут достигать 20-22 м/с", – рассказал синоптик.

Погода в Украине 11 ноября

Первый выходной день принесет на Запад нашего государства небольшой дождь, который будет идти ночью. Днем в западных областях будут небольшие, местами умеренные дожди. В Карпатах будет падать мокрый снег с дождем. Кое-где будет туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +3...+ 8°С, днем + 7...+12°С. В Карпатах в течение суток +2...-3°С.

На севере нашего государства в субботу, 11 ноября, ночью осадков не будет, зато днем будет идти умеренный, местами значительный дождь. Ветер юго-восточный, 7-12, днем местами порывы, 15-17 м/с. Температура воздуха ночью +2...+ 7°С, днем + 4...+ 9°С.

В центральных областях ночью обойдется без осадков, утром и днем дождь, местами гроза. Ветер юго-восточный, 7-12, днем местами порывы, 15-17 м/с. Температура воздуха ночью +3...+8°С, днем + 8...+13°С.

В южных областях Украины и в Крыму ночью местами пройдет кратковременный дождь, утром и днем по всей территории региона будут лить дожди с грозами. Местами возможен град и шквалы, 15-17 м/с. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днем порывы, 15-18 м/с. Температура воздуха ночью +7...+12°С, днем +13...+18°С.

На востоке нашего государства ночью не будет осадков. Небольшие дожди только будут на Харьковщине во второй половине дня и вечером. Ветер юго-восточный, 7-12, днем местами порывы, 15-17 м/с. Температура воздуха ночью +2...-3°С, днем +7...+12°С.

Погода в Украине 11 ноября
Погода в Украине 11 ноября/ meteoprog

Погода в Украине 12 ноября

В воскресенье, 12 ноября, на западе Украины будет небольшой дождь, местами с мокрым снегом. В Карпатах будут сильные осадки – там будет снег, а также мокрый снег с дождем. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха в течение суток +3...+8°С. В Карпатах +1. ..-4°С.

В северных областях Украины также будет сохраняться дождливая погода. Кое-где будут значительные осадки. Ветер ночью переменных направлений, 3-8 м/с, днем западный, 7-12 м/с, порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха в течение суток +7...+12°С.

В центральных областях нашего государства также будет дождливая погода. Ночью и утром будут значительные осадки, местами даже будут идти грозы. Ветер юго-западный, 9-14 м/с, порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха в течение суток составит +9...+14°С.

В южных областях сильный дождь, днем небольшие осадки. Кое-где будут идти грозы. Ветер юго-западный, 9-14 м/с, порывы, 17-22 м/с. Температура воздуха в течение суток будет колебаться в пределах +10...+15°С.

На востоке нашей страны будут идти дожди, порой значительные. Возможна гроза. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +5...+10°С, днем +12...+17°С.

Погода в Украине 11 ноября
Погода в Украине 12 ноября/ meteoprog

Когда в Украину придет сильное похолодание

Ранее сообщалось, что в Украину идет ухудшение погоды – ударит мороз -5 градусов. Синоптик рассказала, что потепления до конца ноября уже не будет, и назвала дату, от которой температура воздуха будет опускаться до минусов.

Также ранее о похолодании в Украине говорила синоптик Наталья Диденко. Синоптик назвала дату сильного похолодания. По ее словам, уже скоро погода в Украине станет морозной. Но перед этим на большую часть областей нашей страны налетят дожди, кое-где со снегом.

Представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказала, когда и где в Украине налетит снег. Уже скоро температура воздуха будет ощутимо снижаться, говорит синоптик Укргидрометцентра. Она назвала даты, когда все почувствуют похолодание.

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